Скільки коштів можна тримати у себе на картці
Однак точного ліміту щодо кількості коштів, які слід тримати на картці, не існує, але є ліміти саме щодо переказів, про що вказано у Меморандумі "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг".
Для нових, а також неактивних ФОПів ліміти на перекази наразі такі:
- ФОП 1 групи – до 600 тисяч гривень на місяць;
- ФОПи 2 та 3 групи – до 3 мільйонів гривень на місяць.
Водночас ці правила не поширюються на звичайних громадян, які не є підприємцями.
Варто додати важливий факт: у листопаді суми знову будуть зменшені.
- ФОПам 1 групи їх "уріжуть" до 400 тисяч гривень на місяць;
- ФОПам 2 і 3 групи – до 1 мільйона на місяць.
Нагадаємо, що зазвичай українці можуть зняти до 100 тисяч гривень на день. Але варто ознайомитися ще з правилами конкретного банку.
Крім того, за зняття коштів доводиться сплачувати комісію. Але для клієнтів різних установ вона може відрізнятися.