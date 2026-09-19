Скільки коштів можна тримати у себе на картці

Однак точного ліміту щодо кількості коштів, які слід тримати на картці, не існує, але є ліміти саме щодо переказів, про що вказано у Меморандумі "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг".

Для нових, а також неактивних ФОПів ліміти на перекази наразі такі:

ФОП 1 групи – до 600 тисяч гривень на місяць;

ФОПи 2 та 3 групи – до 3 мільйонів гривень на місяць.

Водночас ці правила не поширюються на звичайних громадян, які не є підприємцями.

Варто додати важливий факт: у листопаді суми знову будуть зменшені.

ФОПам 1 групи їх "уріжуть" до 400 тисяч гривень на місяць;

ФОПам 2 і 3 групи – до 1 мільйона на місяць.

Нагадаємо, що зазвичай українці можуть зняти до 100 тисяч гривень на день. Але варто ознайомитися ще з правилами конкретного банку.

Крім того, за зняття коштів доводиться сплачувати комісію. Але для клієнтів різних установ вона може відрізнятися.