Скільки грошей можна отримати на картку

Також це може бути до 350 переказів на картку від іншої людини щомісячно, про що йдеться на сайті Приватбанку.

Враховуються перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN.

Водночас не враховуються перекази між власними картками.

Ліміт для відправників – 200 переказів або 100 тисяч гривень на місяць.

Зокрема, в Україні не існують ліміти для переказів сум від близьких родичів. До них належать:

батьки;

чоловік або дружина;

діти;

рідні брати та сестри тощо.

Це означає, що надходження коштів від цих осіб, не оподатковуються. Зокрема, й декларувати їх не потрібно.

Нагадаємо, що в Україні змінилися ліміти на перекази коштів для ФОПів. Для ФОПів І групи – до 600 тисяч гривень на місяць, а для ФОПів ІІ та ІІІ групи – до 3 мільйонів гривень на місяць.

Але вже у листопаді набудуть чинності нові правила. Для ФОПів І групи його зменшать до 400 тисяч гривень на місяць, а для ФОПів ІІ та ІІІ групи – до 1 мільйона гривень на місяць.