Скільки грошей можна отримати на картку
Також це може бути до 350 переказів на картку від іншої людини щомісячно, про що йдеться на сайті Приватбанку.
- Враховуються перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN.
- Водночас не враховуються перекази між власними картками.
Ліміт для відправників – 200 переказів або 100 тисяч гривень на місяць.
Зокрема, в Україні не існують ліміти для переказів сум від близьких родичів. До них належать:
- батьки;
- чоловік або дружина;
- діти;
- рідні брати та сестри тощо.
Це означає, що надходження коштів від цих осіб, не оподатковуються. Зокрема, й декларувати їх не потрібно.
Нагадаємо, що в Україні змінилися ліміти на перекази коштів для ФОПів. Для ФОПів І групи – до 600 тисяч гривень на місяць, а для ФОПів ІІ та ІІІ групи – до 3 мільйонів гривень на місяць.
Але вже у листопаді набудуть чинності нові правила. Для ФОПів І групи його зменшать до 400 тисяч гривень на місяць, а для ФОПів ІІ та ІІІ групи – до 1 мільйона гривень на місяць.