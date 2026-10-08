500 доларів у гривнях за курсом НБУ

Станом на 8 жовтня 2026 року офіційний курс долара, встановлений Національним банком України, становить 44,8639 гривні за 1 долар. Відповідно, 500 доларів за офіційним курсом – це приблизно 22 432 гривні.

Розрахунок простий: 500 × 44,8639 = 22 431,95 гривні.

Тобто якщо орієнтуватися виключно на курс НБУ, 500 доларів – це 22 431,95 гривні, або близько 22,4 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Водночас під час реального обміну сума може відрізнятися. Річ у тому, що банки та обмінники встановлюють власні курси купівлі та продажу валюти, які відрізняються від офіційного курсу регулятора.

Наприклад, середній курс долара в банках 8 жовтня становить близько 44,61 гривні за долар при купівлі та 45,12 гривні при продажу. Це означає, що якщо людина продає банку 500 доларів, то за середнім курсом купівлі вона отримає близько 22 304 гривень.

Скільки дадуть за 500 доларів у банку чи обміннику

При обміні готівкових доларів варто орієнтуватися саме на курс купівлі, адже в цьому випадку банк або обмінник купує валюту у клієнта. Станом на 8 жовтня середній готівковий курс в обмінних пунктах становить близько 44,89 гривні за долар при купівлі та 45,01 гривні при продажу.

Отже, якщо обміняти 500 доларів за середнім курсом купівлі в обміннику, можна отримати: 500 × 44,89 = 22 445 гривень.

Зверніть увагу! Для порівняння, у банківських касах курс залежить від конкретної фінустанови. Наприклад, 8 жовтня ПриватБанк встановив курс 44,45 гривні за долар при купівлі та 45,05 гривні при продажу, а Ощадбанк – 44,65 та 45,15 гривні відповідно.

Тому за 500 доларів у ПриватБанку клієнт міг би отримати 22 225 гривень, а в Ощадбанку – 22 325 гривень, якщо орієнтуватися на курси купівлі.Таким чином, 500 доларів – це близько 22,4 тисячі гривень за актуальним курсом. Проте фактична сума під час обміну залежатиме від того, де саме продається валюта та який курс купівлі встановлено на момент операції.

Важливо! Розрізняйте курс купівлі та продажу: якщо людина хоче не продати, а купити 500 доларів за гривні, витрати будуть більшими, адже застосовується курс продажу. За середнім готівковим курсом обмінників це близько 22 505 гривень за 500 доларів.

До речі, нещодавно ми писали, що уперше в історії офіційний долар перевищив 45 гривень.