Скільки готівки можна отримати у банку за один день

На території України діє ліміт на зняття готівки з банківського рахунку – до 100 тисяч гривень на день. Обмеження встановлене постановою НБУ №18 та поширюється на зняття коштів із рахунків клієнтів. Водночас виплати заробітної плати та соціальні виплати до цього ліміту не включаються.

Тобто якщо на рахунку людини є, наприклад, 500 тисяч гривень, отримати всю суму готівкою протягом одного дня не можна. За загальним правилом клієнт може забрати до 100 тисяч гривень на день, а решту – в наступні дні.

Зверніть увагу! При цьому обмеження стосується саме готівкових операцій. Безготівкові розрахунки в гривні НБУ не обмежує, тому для великої покупки кошти можна використати безпосередньо з рахунку, якщо продавець приймає безготівкову оплату.

Важливо також розрізняти ліміт НБУ та внутрішні обмеження банку. Фінустанова може встановлювати власні добові або операційні ліміти, тому фактична сума, яку можна отримати за одну операцію чи через конкретний канал, може бути меншою.

Якщо клієнту потрібно отримати значну суму саме готівкою, варто заздалегідь звернутися до банку та замовити кошти. Наприклад, ПриватБанк прямо зазначає, що великі суми готівки потрібно попередньо замовляти через застосунок або за телефоном банку.

Важливо! Це пов'язано не лише з лімітами, а й із фактичною наявністю потрібної суми у касі конкретного відділення. Навіть якщо клієнт має достатньо коштів на рахунку, банк не обов'язково матиме необхідний обсяг готівки в касі без попереднього замовлення.

Як отримати велику суму та що з валютною готівкою

Якщо йдеться про суму, більшу за встановлений добовий ліміт, клієнт може отримувати гроші частинами протягом кількох днів, якщо це відповідає правилам банку. Наприклад, 300 тисяч гривень можна отримати за три дні по 100 тисяч гривень, за умови що банк не встановлює додаткових обмежень.

Інший варіант – залишити гроші на рахунку та здійснити необхідний платіж безготівково. Для великих покупок це може бути зручніше, оскільки безготівкові розрахунки в гривні не мають загального ліміту НБУ.

Зверніть увагу! З валютною готівкою ситуація має додаткові нюанси. НБУ у своїх роз'ясненнях зазначає, що в Україні діє ліміт на зняття готівки з рахунку в національній або іноземній валюті – до 100 тисяч гривень в еквіваленті на день.

Водночас правила конкретного банку можуть передбачати окремі умови для видачі іноземної валюти. Наприклад, ПриватБанк зазначає для власних клієнтів ліміт на зняття іноземної валюти з валютного рахунку до 200 тисяч гривень в еквіваленті на день. Тому перед операцією варто перевірити актуальні правила саме своєї фінустанови.

Нагадаємо! НБУ також повідомляв у березні 2026 року, що продовжує забезпечувати банки готівковою іноземною валютою, а дефіциту готівкової валюти в банківській системі регулятор не фіксував.

Отже, зняти велику суму грошей у банку можна, але отримати всю суму одразу в готівці в Україні за загальним правилом не дозволяє ліміт НБУ у 100 тисяч гривень на день. Якщо потрібні значні кошти, краще заздалегідь замовити готівку у відділенні або розглянути безготівковий розрахунок.

Раніше ми писали, що в Україні немає єдиного ліміту на поповнення банківської картки готівкою через термінал. Водночас з цього року діють нові правила, які вимагають обо'язкового підтвердження платежів.