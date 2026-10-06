40 тисяч гривень: скільки це в доларах за курсом НБУ

За офіційними даними Національного банку України, на 6 жовтня 2026 року курс долара становить приблизно 45,06 гривні, повідомляє 24 Канал. Відповідно, щоб перевести 40 тисяч гривень у долари, потрібно поділити цю суму на офіційний курс.

Розрахунок має такий вигляд:

Сума в гривнях: 40 000 гривень.

40 000 гривень. Офіційний курс: приблизно 45,06 гривні за долар.

приблизно 45,06 гривні за долар. Сума в доларах: близько 887,7 долара.

Отже, за офіційним курсом 40 тисяч гривень – це приблизно 888 доларів США. Остаточна сума може трохи відрізнятися залежно від точного курсу, використаного для розрахунку.

Скільки доларів можна отримати в банку чи обміннику

Офіційний курс НБУ не обов'язково збігається з курсом, за яким фінансові установи продають готівкову валюту клієнтам. Наприклад, за даними на 6 жовтня 2026 року, середній курс продажу долара в банках становить близько 45,29 гривні, а в обмінниках – близько 45,05 гривні за долар.

Якщо обмінювати 40 тисяч гривень за такими курсами, результат буде приблизно таким:

Офіційний курс НБУ – 45,06 гривні за долар – 887,8 долара ,

, Середній курс продажу в банках – 45,29 гривні за долар – 883,2 долара ,

, Середній курс продажу в обмінниках – 45,05 гривні за долар – 887,9 долара.

Таким чином, за курсом продажу долара в банках за 40 тисяч гривень можна отримати приблизно 883 долари, тоді як за наведеним середнім курсом обмінників – близько 888 доларів. Реальна сума залежатиме від курсу конкретної установи на момент операції.

Важливо! Перед обміном варто перевірити саме курс продажу долара, адже в цій ситуації людина купує валюту за гривні. Також потрібно уточнити, чи немає додаткової комісії за операцію.

Нещодавно ми писали, що валютний ринок України не перебуває в повній безпеці: тиск залишається відчутним, а роль НБУ, який згладжує коливання інтервенціями та монетарними рішеннями, важко переоцінити. Однак на початку жовтня очікують уже звичний сценарій.