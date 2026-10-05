Скільки доларів становлять 1000 гривень за курсом НБУ

Станом на 5 жовтня 2026 року офіційний курс долара, встановлений Національним банком України, становить 44,9857 гривні за 1 долар. Порівняно з попереднім значенням курс зріс приблизно на 15 копійок.

Щоб визначити, скільки доларів становлять 1000 гривень, потрібно суму в гривнях поділити на курс американської валюти: 1000 ÷ 44,9857 = приблизно 22,23 долара.

Тобто за офіційним курсом НБУ 1000 гривень – це близько 22,23 долара.

Зверніть увагу! Водночас цей розрахунок є орієнтовним. Офіційний курс НБУ використовується для розрахунків та облікових цілей, але під час фактичної купівлі готівкової валюти в банку чи обміннику діятиме курс продажу, який може бути вищим.

Скільки доларів можна купити за 1000 гривень у банку

Під час реального обміну важливо враховувати саме курс продажу долара, адже людина віддає гривні та купує американську валюту.

За даними на 5 жовтня, середній курс продажу долара в українських банках становить близько 45,29 гривні за долар. У такому випадку розрахунок буде таким: 1000 ÷ 45,29 = приблизно 22,08 долара.

Отже, на практиці за 1000 гривень можна отримати близько 22 доларів. Конкретна сума залежатиме від банку, обмінника, формату операції та актуального курсу на момент купівлі.

Наприклад, у готівковому сегменті 5 жовтня середній курс продажу долара становив близько 45,01 гривні, тому 1000 гривень за таким курсом – це приблизно 22,22 долара.

Важливо! Таким чином, між теоретичним розрахунком за курсом НБУ та реальною купівлею валюти є невелика різниця. Якщо орієнтуватися на актуальні банківські та готівкові котирування, 1000 гривень 5 жовтня 2026 року – це приблизно 22,1–22,2 долара.

Перед обміном варто перевірити курс саме того банку чи обмінника, де планується операція, адже навіть різниця у кілька десятків копійок на доларі впливає на підсумкову суму.

До речі, ми раніше повідомляли, що уперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара для українців буде становити 45,06 гривні.