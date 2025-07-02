Криптовалюти, нерухомість і роялті: скільки грошей у Дональда Трампа та на чому він заробляє

Точні статки президента США Дональда Трампа залишаються невідомими, частково тому, що його сімейний бізнес – це приватна компанія, яка практично не розкриває фінансову інформацію. Втім, приблизну вартість його капіталу визначити все ж можна.

Які статки Дональда Трампа?



Частина інформації щодо капіталу Трампу не є відкритою, крім того, багато активів президента пов'язані з нерухомістю, реальну вартість якої важко точно визначити. Деякі активи також перебувають у спільній власності з членами сім'ї або діловими партнерами, пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Втім, окремі активи Трампа, наприклад вкладення у фондовий ринок і криптовалюту, відомі з відкритих джерел. Обов'язкова щорічна фінансова декларація, яку Трамп подавав як президент, дозволяє частково пролити світло на найменш прозорі аспекти його бізнесу.

Цікаво! Дані свідчать про те, що статки Трампа помітно збільшилися в перші місяці його другого президентського терміну – головним чином шляхом інвестицій в криптовалюту.

За оцінками, статки Дональда Трампа можуть перевищувати 10 мільярдів доларів, проте значна частина цих активів неліквідна. Щоб перетворити їх на реальні гроші, Трампу довелося б позбутися своїх часток у компаніях і продати інвестиції.

Скільки Трамп зберігає у криптовалюті?

Величезна частина капіталу Трампа – результат успіху криптовалюти $TRUMP, мемкойна, випущеного всього за кілька днів до його інавгурації. Загальна вартість цих активів оцінюється приблизно в 6,9 мільярда доларів.

Цікаво! Трамп і його партнери, як і раніше, володіють переважною більшістю випущених токенів $TRUMP.

Крім того, Трамп отримує комісію з кожної транзакції, пов'язаної з $TRUMP. За поточними розрахунками, сума цих комісій становить не менше 320 мільйонів доларів, а загальні статки Трампа у криптовалюті сягають приблизно 7,1 мільярда доларів.

Скільки у Трампа акцій, облігацій та готівки

Друге за величиною джерело капіталу Трампа після мемкойна – це його частка в публічній компанії Truth Social, яка управляє однойменною соціальною мережею. Президент США володіє 115 мільйонами акцій Trump Media & Technology Group, що за поточною ціною дає оцінку приблизно у 2,2 мільярди доларів.

Скільки у Трампа нерухомості та інших активів

До того як Трамп став криптовалютним магнатом, значну частину статків він заробляв на нерухомості: готелях, житлових будинках, гольф-клубах і офісних будівлях. Попри періодичний спад і нестабільність у цьому бізнесі, він як і раніше залишається важливою частиною його портфеля та складає не менше 1,3 мільярда доларів

Примітно! Точна вартість об'єктів залишається невідомою – у деклараціях вказуються лише орієнтовні суми.

Скільки Трамп заробляє на роялті?

Золоті годинники, електрогітари, книги, кросівки, навіть Біблія – Трамп ліцензував своє ім'я для широкого спектра споживчих товарів. Ці угоди приносять йому стабільний дохід у вигляді роялті, які, за останніми даними, становлять не менше 11 мільйонів доларів.