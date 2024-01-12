Справа Гринкевичів: що можна було б придбати для ЗСУ за прикраси Соні Морозюк

Українське суспільство уже понад тиждень ретельно стежить за, на жаль, черговим корупційним скандалом. Йдеться про справу Ігоря Гринкевича, які укладали контракти з Міністерством оборони України на постачання одягу та білизни для захисників та захисниць. У центрі уваги також опинилася молода українська художниця Соня Морозюк.

Нагадаємо, що львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали під час спроби дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів керівнику Державного бюро розслідування. Його також підозрюють у розкраданні армії та військових на понад 1 мільярд доларів.

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Як художниця пов'язана зі скандальним бізнесменом зі Львова

На фоні корупційного скандалу звернули увагу й на відому наречену сина підприємця Романа Гринкевича – Соню Морозюк, яка активно розвиває свою творчу кар'єру, а також має досить цікаву колекцію прикрас, яку можна побачити на її сторінці в інстаграм. 24 Канал вирішив підрахувати, приблизну вартість прикрас художниці, фото яких можна знайти у мережі, та порівняти, що за ці кошти можна було б придбати для військових.

За словами Морозюк, у стосунках з Романом вона перебуває 5 місяців, два з яких вони заручені. Варто додати, що пропозицію руки та серця Соня отримала у жовтні 2023 року, перебуваючи у Венеції, Італія. Очевидно, що це сталося під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пара перебувала закордоном у статусі волонтерів. Про це розповіла політична журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Скільки коштують прикраси Соні Морозюк

Одна з фірм, яка фігурує у корупційному скандалі, зареєстрована на сина затриманого бізнесмена – Романа Гринкевича. Він також прокоментував масштабний скандал з розкраданням грошей на ЗСУ. Він заявив, що його сім'ю нібито "замовили ".

На заручини художниця отримала від Романа Гринкевича каблучку від британського бренду Graff, прикраси від якого обирали акторка Анджеліна Джолі та Меланія Трамп. Ціновий діапазон для каблучок для заручин, згідно з офіційним сайтом, починається від 3 800 тисяч доларів до 380 тисяч доларів.

Ще одна прикраса від Graff – хрестик із діамантами Вартість такого виду прикрас на офіційному сайті ювелірного бренду коливається від 2900 тисяч доларів до 32 тисяч доларів.

Кольє цвяшок від всесвітньо відомого бренду Cartier теж можна помітити на численних світлинах Соні Морозюк. На офіційному сайті компанії ціна такого намиста стартує від 13 400 доларів. Проте варто враховувати, що наявність діамантів збільшує вартість прикраси.

Ще одна категорія помітних прикрас у колекції Соні Морозюк – годинники. На фото та відео можна помітити такі бренди: Rolex Daytona, який може коштувати близько 53 тисяч євро, BVLGARI SERPENTI (ціни на сайті бренду коливаються від 5 тисяч євро до 60 тисяч євро) та Cartier (діапазон цін на офіційному сайті від 3 тисяч доларів до 300 тисяч доларів).

Що Морозюк розповідала про власні доходи та покупки

Художниця публічно заявляла, що свої речі, авто та медійне просування заробила самостійно. Зокрема, у своєму першому та єдиному коментарі щодо корупційного скандалу з Ігорем Гринкевичем наголосила, що її наречений – Роман – подарував їй лише каблучку та кольє.

Тоді як авто PORSCHE CAYENNE 2015 року, за її словами, за 33 тисячі доларів, та комерційне приміщення у Києві площею 122 квадратних метрів, яке оцінюють у 4,6 мільйона гривень придбала за власні кошти. Художниця також додала, що за минулий рік її дохід склав приблизно 100 тисяч доларів або орієнтовно 3,8 мільйона гривень.

Проте варто додати, що в одному з інтерв'ю дівчина заявляла, що розвиток її творчої кар'єри фінансово підтримує спонсор, імені якого вона тоді не називала, а в інших говорила абсолютно протилежні речі.

Як можна було б допомогти ЗСУ на кошти, які витратили на прикраси Морозюк

Для початку варто вказати, що наразі невідома точна сума прикрас, якими володіє українська мисткиня, тому для розрахунків будемо вказувати або мінімальну ціну на ринку, або оцінки інших експертів. По-друге, Соня Морозюк заявила, що Гринкевич подарував їй лише дві прикраси: каблучку та кольє – за від 50 тисяч доларів та орієнтовно 13 400 доларів відповідно.

Сумарно вартість цих прикрас, за найскромнішими підрахунками, становить 63 400 доларів або майже 2,5 мільйона гривень. Саме ці прикраси враховували під час розрахунків.

Станом на 12 січня 2022 року долар, за даними НБУ , коштує 38,19 гривніа євро – 41,80 гривні.

24 Канал підрахував, що можна було б придбати для захисників та захисниць на цю суму.

Прилади нічного бачення

На сьогодні один із таких приладів оцінюють десь у 155 тисяч гривень. На гроші, які син Гринкевича витратив лише на дві прикраси для нареченої, можна було б придбати 16 приладів нічного бачення.

Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro

Згідно з даними офіційного сайту, DJI Mavic 3 Pro коштує майже 2,2 тисячі доларів. У гривнях це трохи більше, як 84 тисячі. Тож на 2,5 мільйона гривень вийшло б трішки більше, ніж 29 квадрокоптерів.

Індивідуальні аптечки для військових

Аптечка, яка зібрана за останніми стандартами НАТО, в середньому коштує 2 500 – 2 600 гривень. Відповідно, на 2,5 мільйона гривень українські захисники та захисниці могли б отримати десь 1000 таких аптечок.

Кулемети калібру 7,62

Вартість варіюється близько 4,5 тисячі євро або 180 тисяч гривень. Якщо конвертувати 2,5 мільйона гривень, які вклали у вище згадані прикраси, то ЗСУ могли б отримати 13 кулеметів.

Автівки Mitsubishi L200 (IV покоління)

На сайтах автомобільної інтернет-торгівлі, вартість Mitsubishi L200 (IV покоління) коливається від 12 до 13 тисяч доларів. За 2,5 мільйона гривень можна було б придбати, щонайменше, 5 автівок для ЗСУ.

Також наголосимо, що під час повномасштабної війни Росії проти України будь-який корупційний скандал – це важлива та складна тема, яка варта максимальної концентрації уваги українського суспільства.

Адже від цього буквально залежить існування і держави України, й української політичної нації. Тим паче якщо враховувати, що українці щоденно збирають кошти для ЗСУ та докладають значних зусиль, аби боротися із корупцією.