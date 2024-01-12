Напомним, что львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов руководителю Государственного бюро расследования. Его также подозревают в разворовывании армии и военных на свыше 1 миллиарда долларов.

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Как художница связана со скандальным бизнесменом из Львова

На фоне коррупционного скандала обратили внимание и на известную невесту сына предпринимателя Романа Гринкевича – Соню Морозюк, которая активно развивает свою творческую карьеру, а также имеет довольно интересную коллекцию украшений, которую можно увидеть на ее странице в инстаграм. 24 Канал решил подсчитать, приблизительную стоимость украшений художницы, фото которых можно найти в сети, и сравнить, что за эти средства можно было бы приобрести для военных.

По словам Морозюк, в отношениях с Романом она находится 5 месяцев, два из которых они помолвлены. Стоит добавить, что предложение руки и сердца Соня получила в октябре 2023 года, пребывая в Венеции, Италия. Очевидно, что это произошло во время полномасштабного вторжения России в Украину. Пара находилась заграницей в статусе волонтеров. Об этом рассказала политическая журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Важно! Одна из фирм, которая фигурирует в коррупционном скандале, зарегистрирована на сына задержанного бизнесмена – Романа Гринкевича. Он также прокомментировал масштабный скандал с хищением денег на ВСУ. Он заявил, что его семью якобы "заказали".

Сколько стоят украшения Сони Морозюк

На помолвку художница получила от Романа Гринкевича кольцо от британского бренда Graff, украшения от которого выбирали актриса Анджелина Джоли и Мелания Трамп. Ценовой диапазон для помолвочных колец, согласно официальному сайту, начинается от 3 800 долларов до 380 тысяч долларов.

Еще одно украшение от Graff – крестик с бриллиантами. Стоимость такого вида украшений на официальном сайте ювелирного бренда колеблется от 2 900 долларов до 32 тысяч долларов.

Колье гвоздик от всемирно известного бренда Cartier тоже можно заметить на многочисленных фотографиях Сони Морозюк. На официальном сайте компании цена такого ожерелья стартует от 13 400 долларов. Однако стоит учитывать, что наличие бриллиантов увеличивает стоимость украшения.

Еще одна категория заметных украшений в коллекции Сони Морозюк – часы. На фото и видео можно заметить следующие бренды: Rolex Daytona, который может стоить около 53 тысяч евро, BVLGARI SERPENTI (цены на сайте бренда колеблются от 5 тысяч евро до 60 тысяч евро) и Cartier (диапазон цен на официальном сайте от 3 тысяч долларов до 300 тысяч долларов).

Что Морозюк рассказывала о собственных доходах и покупках

Художница публично заявляла, что свои вещи, автомобили и медийное продвижение заработала самостоятельно. В частности, в своем первом и единственном комментарии по поводу коррупционного скандала с Игорем Гринкевичем подчеркнула, что ее жених – Роман – подарил ей только кольцо и колье.

Тогда как авто PORSCHE CAYENNE 2015 года, по ее словам, за 33 тысячи долларов, и коммерческое помещение в Киеве площадью 122 квадратных метров, которое оценивается в 4,6 миллиона гривен приобрела за собственные средства. Художница также добавила, что за прошлый год ее доход составил примерно 100 тысяч долларов или ориентировочно 3,8 миллиона гривен.

Однако стоит добавить, что в одном из интервью девушка заявляла, что развитие ее творческой карьеры финансово поддерживает спонсор, имени которого она тогда не называла, а в других говорила совершенно противоположные вещи.

Как можно было бы помочь ВСУ на средства, потраченные на украшения Морозюк

Для начала стоит указать, что пока неизвестна точная сумма украшений, которыми владеет украинская художница, поэтому для расчетов будем указывать или минимальную цену на рынке, или оценки других экспертов. Во-вторых, Соня Морозюк заявила, что Гринкевич подарил ей только два украшения: кольцо и колье – за 50 тысяч долларов и ориентировочно 13 400 долларов соответственно.

Суммарно стоимость этих украшений, по самым скромным подсчетам, составляет 63 400 долларов или почти 2,5 миллиона гривен. Именно эти украшения учитывали при расчетах.

К теме! По состоянию на 12 января 2022 года доллар, по данным НБУ, стоит 38,19 гривны, а евро – 41,80 гривны.

24 Канал подсчитал, что можно было бы приобрести для защитников и защитниц на эту сумму.

Приборы ночного видения

На сегодня один из таких приборов оценивают где-то в 155 тысяч гривен. На деньги, которые сын Гринкевича потратил только на два украшения для невесты, можно было бы приобрести 16 приборов ночного видения.

Квадрокоптеры DJI Mavic 3 Pro

Согласно данным официального сайта, DJI Mavic 3 Pro стоит почти 2,2 тысячи долларов. В гривнах это чуть больше 84 тысяч. Так что на 2,5 миллиона гривен получилось бы немного больше, чем 29 квадрокоптеров.

Индивидуальные аптечки для военных

Аптечка, которая собрана по последним стандартам НАТО, в среднем стоит 2 500 – 2 600 гривен. Таким образом, на 2,5 миллиона гривен украинские защитники и защитницы могли бы получить где-то 1000 таких аптечек.

Пулеметы калибра 7,62

Стоимость варьируется около 4,5 тысячи евро или 180 тысяч гривен. Если конвертировать 2,5 миллиона гривен, которые вложили в выше упомянутые украшения, то ВСУ могли бы получить 13 пулеметов.

Автомобили Mitsubishi L200 (IV поколение)

На сайтах автомобильной интернет-торговли стоимость Mitsubishi L200 (IV поколение) колеблется от 12 до 13 тысяч долларов. За 2,5 миллиона гривен можно было бы приобрести, по меньшей мере, 5 автомобилей для ВСУ.

Также отметим, что во время полномасштабной войны России против Украины любой коррупционный скандал – это важная и сложная тема, которая стоит максимальной концентрации внимания украинского общества.

Ведь от этого буквально зависит существование и государства Украины, и украинской политической нации. Тем более если учитывать, что украинцы ежедневно собирают средства для ВСУ и прилагают значительные усилия, чтобы бороться с коррупцией.