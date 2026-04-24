Впливають 3 чинники: у Раді НБУ спрогнозували, що буде з євро і доларом у 2026 році

Сьогодні спостерігається незначне послаблення гривні, особливо з початком війни на Близькому Сході. Є низка факторів, які на це впливають. По-перше, коли починаються війни у світі, то зазвичай долар посилюється відносно інших валют.

На це в етері 24 Каналу вказав член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман, зазначивши, що інвестори у непрості часи сприймають саме долар як спокійну гавань, сильну валюту.

Від чого залежить стан валютного ринку?

Сьогодні на ситуацію на валютному ринку впливає низка факторів. Як пояснив член Ради НБУ, серед таких: війна в Ірані, бойові дії в Україні (ворог нищить економічний потенціал, експортні можливості).

Чим більше ми продаватимемо продукції на експорт, тим буде більше валютного виторгу. Виходить, що сьогодні в нас головний експортер, який дає Україні валюту – це аграрна галузь. Хоча декілька років тому це були металургійна, машинобудівна галузі,

– розповів Фурман.

Він пояснив, що для покращення економічної ситуації потрібне припинення активної фази бойових дій, відбудова України. Фурман наголосив, що гривня стане сильною тоді, коли країна матиме потужну економіку.

"Україна давно відмовилась від політики фіксованого курсу. Нацбанк проводить політику керованої гнучкості. Ринок буде коливатися, залежно від попиту і пропозицій на валюту. Ми таку політику впроваджували й до великої війни, щоб не накопичувати дисбаланс в державі", – роз'яснив Фурман.

Третій фактор, який впливає на ситуацію на валютному ринку, зі слів члена Ради НБУ, це незначне погіршення інфляційних і девальваційних очікувань населення, бізнесу. З його слів, попит на валюту в березні 2026 року був у 2 рази більше, ніж в аналогічний період минулого року. Станом на зараз ситуація стабілізується.

"Чим швидше закінчиться війна на Близькому Сході та в Україні, тим краще для держави. До речі, затримка позики від ЄС певною мірою теж впливає на ухвалення рішень інвесторами щодо ситуації на валютному ринку. Тому що експортери, бачачи валютні коливання, притримують виторг, аби заробити більше", – озвучив Фурман.

Чого очікувати протягом року?

Доктор економічних наук переконаний, що попри коливання ситуація на валютному ринку у 2026 році буде стабільною, контрольованою. Фурман додав, що є позитивні ризики, які вже реалізуються, зокрема погоджений кредит Україні від Євросоюзу на суму 90 мільярдів євро, а це свідчить про те, що золотовалютні резерви Нацбанку збільшуватимуться.

Сьогодні вони становлять 52 мільярди доларів. Прогноз Нацбанку України на кінець 2026 року – орієнтовно 65 мільярдів. Золотовалютні резерви – це фінансова подушка української гривні, спроможність фінансувати імпорт,

– підкреслив Фурман.

В Україні, як підсумував член Ради НБУ, є запас міцності, міжнародна фінансова допомога. Але вона надається партнерами за умови проведення в країні реформ, тому для України важливо своєчасно реформувати державу.

