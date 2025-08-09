Аби жити в достатку, необхідно з розумом ставитись до фінансів. Надважливо правильно розподіляти і вкладати кошти. Дехто помічає, що певні символи в домі "притягують" багатство.

Що треба тримати в хаті, аби жити в достатку?

Дім можна зробити справжнім грошовим магнітом, для цього його потрібно правильно обставити, пише 24 Канал.

Що поставити вдома, аби притягувались гроші:

Грошове дерево

Грошове дерево (також зустрічається під назвою товстянка або красула) – може допомогти своєму власнику збагатитися. Важливо правильно розмістити цю рослину у приміщенні. Поставте грошове дерево у південно-східному куті кімнати, за фен-шуєм, це зона багатства.

Зверніть увагу! Грошове дерево потрібно своєчасно поливати. Якщо воно буде сухим, то і коштів в домі не стане.

Статуетка слона

Важливо підібрати правильного слоника. У нього має бути хобот "вверх".

Також необхідно певним чинном розмістити цю статуетку. Хобот слоника має бути спрямований в сторону вікна, аби він міг "захопити" удачу.

Фонтанчик чи акваріум

Вода притягує гроші. Якщо ви вирішите поставити акваріум чи фонтанчик, ретельно доглядайте за ними. Важливо підтримувати чистоту, аби "водилися гроші".

Цікаво! Згідно з філософією фен-шуй, кольорами, які притягують багатство є зелений та фіолетовий.