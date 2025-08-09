Купіть це, аби в домі завжди був достаток
- Грошове дерево, розміщене у південно-східному куті, може сприяти збільшенню достатку.
- Статуетка слона з хоботом, направленим вгору може допомогти притягнути удачу і гроші.
Аби жити в достатку, необхідно з розумом ставитись до фінансів. Надважливо правильно розподіляти і вкладати кошти. Дехто помічає, що певні символи в домі "притягують" багатство.
Що треба тримати в хаті, аби жити в достатку?
Дім можна зробити справжнім грошовим магнітом, для цього його потрібно правильно обставити, пише 24 Канал.
Що поставити вдома, аби притягувались гроші:
- Грошове дерево
Грошове дерево (також зустрічається під назвою товстянка або красула) – може допомогти своєму власнику збагатитися. Важливо правильно розмістити цю рослину у приміщенні. Поставте грошове дерево у південно-східному куті кімнати, за фен-шуєм, це зона багатства.
Зверніть увагу! Грошове дерево потрібно своєчасно поливати. Якщо воно буде сухим, то і коштів в домі не стане.
- Статуетка слона
Важливо підібрати правильного слоника. У нього має бути хобот "вверх".
Також необхідно певним чинном розмістити цю статуетку. Хобот слоника має бути спрямований в сторону вікна, аби він міг "захопити" удачу.
- Фонтанчик чи акваріум
Вода притягує гроші. Якщо ви вирішите поставити акваріум чи фонтанчик, ретельно доглядайте за ними. Важливо підтримувати чистоту, аби "водилися гроші".
Цікаво! Згідно з філософією фен-шуй, кольорами, які притягують багатство є зелений та фіолетовий.