9 серпня, 16:00
Купіть це, аби в домі завжди був достаток

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Грошове дерево, розміщене у південно-східному куті, може сприяти збільшенню достатку.
  • Статуетка слона з хоботом, направленим вгору може допомогти притягнути удачу і гроші.

Аби жити в достатку, необхідно з розумом ставитись до фінансів. Надважливо правильно розподіляти і вкладати кошти. Дехто помічає, що певні символи в домі "притягують" багатство.

Що треба тримати в хаті, аби жити в достатку?

Дім можна зробити справжнім грошовим магнітом, для цього його потрібно правильно обставити, пише 24 Канал.

Що поставити вдома, аби притягувались гроші:

  • Грошове дерево

Грошове дерево (також зустрічається під назвою товстянка або красула) – може допомогти своєму власнику збагатитися. Важливо правильно розмістити цю рослину у приміщенні. Поставте грошове дерево у південно-східному куті кімнати, за фен-шуєм, це зона багатства. 

Зверніть увагу! Грошове дерево потрібно своєчасно поливати. Якщо воно буде сухим, то і коштів в домі не стане.

  • Статуетка слона

Важливо підібрати правильного слоника. У нього має бути хобот "вверх". 

Також необхідно певним чинном розмістити цю статуетку. Хобот слоника має бути спрямований в сторону вікна, аби він міг "захопити" удачу.

  • Фонтанчик чи акваріум

Вода притягує гроші. Якщо ви вирішите поставити акваріум чи фонтанчик, ретельно доглядайте за ними. Важливо підтримувати чистоту, аби "водилися гроші".

Цікаво! Згідно з філософією фен-шуй, кольорами, які притягують багатство є зелений та фіолетовий.