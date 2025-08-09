Купите это, чтобы в доме всегда был достаток
- Денежное дерево, размещенное в юго-восточном углу, может способствовать увеличению достатка.
- Статуэтка слона с хоботом, направленным вверх может помочь притянуть удачу и деньги.
Чтобы жить в достатке, необходимо с умом относиться к финансам. Очень важно правильно распределять и вкладывать средства. Некоторые замечают, что определенные символы в доме "притягивают" богатство.
Что надо держать в доме, чтобы жить в достатке?
Дом можно сделать настоящим денежным магнитом, для этого его нужно правильно обставить, пишет 24 Канал.
Читайте также Крупнейший в мире медный рудник остановил производство: цены на металлы взлетели
Что поставить дома, чтобы притягивались деньги:
- Денежное дерево
Денежное дерево (также встречается под названием толстянка или красула) – может помочь своему владельцу обогатиться. Важно правильно разместить это растение в помещении. Поставьте денежное дерево в юго-восточном углу комнаты, по фэн-шуй, это зона богатства.
Обратите внимание! Денежное дерево нужно своевременно поливать. Если оно будет сухим, то и средств в доме не станет.
- Статуэтка слона
Важно подобрать правильного слоника. У него должен быть хобот "вверх".
Также необходимо определенным образом разместить эту статуэтку. Хобот слоника должен быть направлен в сторону окна, чтобы он мог "захватить" удачу.
- Фонтанчик или аквариум
Вода притягивает деньги. Если вы решите поставить аквариум или фонтанчик, тщательно ухаживайте за ними. Важно поддерживать чистоту, чтобы "водились деньги".
Интересно! Согласно философии фэн-шуй, цветами, которые притягивают богатство являются зеленый и фиолетовый.