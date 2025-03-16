Гроші в парі: які питання варто обговорити ще на березі

Гроші – це важлива частина кожної людини. Проте навколо особистих фінансів та формування бюджету виникають питання. Особливо, якщо йдеться про пару, де кожен має власні інтереси.

Як управляти фінансами в парі

Фінансова радниця Галина Тритяк розповіла 24 Каналу, що надзвичайно важливо. аби пари говорили про гроші. З її слів, партнерам краще відразу обговорити те, хто і що думає про гроші. Експертка зауважила, що фінанси досі залишаються темою табу в Україні.

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Зокрема, Галина Тритяк, радить ще на березі домовитися щодо того, як людина підходить до теми особистих фінансів, які звички є, що готова робити, що – ні. Особливо актуальною ця тема стає, якщо йдеться про серйозні стосунки, які можуть включати ведення спільного побуту та спільних видатків.

Важливо! Пари можуть пробувати різні підходи та експериментувати. Таким чином, вони зможуть визначити систему, як буде максимально оптимальною саме для них.

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