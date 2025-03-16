Деньги в паре: какие вопросы стоит обсудить еще на берегу
- Финансовая советница Галина Тритяк советует парам обсуждать вопросы денег, поскольку это важная тема, которая часто остается табу в Украине.
- Эксперт рекомендует парам договариваться о подходе к личным финансам, особенно в серьезных отношениях, и экспериментировать для поиска оптимальной системы.
Деньги – это важная часть каждого человека. Однако вокруг личных финансов и формирования бюджета возникают вопросы. Особенно, если речь идет о паре, где каждый имеет собственные интересы.
Как управлять финансами в паре
Финансовая советница Галина Тритяк рассказала 24 Каналу, что чрезвычайно важно, чтобы пары говорили о деньгах. По ее словам, партнерам лучше сразу обсудить то, кто и что думает о деньгах. Эксперт отметила, что финансы до сих пор остаются темой табу в Украине.
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В частности, Галина Тритяк, советует еще на берегу договориться о том, как человек подходит к теме личных финансов, какие привычки есть, что готова делать, что – нет. Особенно актуальной эта тема становится, если речь идет о серьезных отношениях, которые могут включать ведение совместного быта и общих расходов.
Важно! Пары могут пробовать различные подходы и экспериментировать. Таким образом, они смогут определить систему, как будет максимально оптимальной именно для них.
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