Візія Сі Цзіньпіна щодо багатства в Китаї: реакція інвесторів й до чого тут алкоголь

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не лише зміг зміцнити свої позиції при владі, але й має візію щодо розподілення багатства в країні. Як на це реагують інвестори й до чого тут алкоголь – читайте далі.

Сі Цзіньпін прагне реалізувати концепцію "загального процвітання". Й під час тижневого конгресу Комуністичної партії у Китаї політик заявив про подвоєння зусиль у цьому напрямку.

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Реакція інвесторів на плани Китаю

Один із секторів, який цікавить інвесторів в Китаї, – виробництво міцних алкогольних напоїв. Вони тепер занепокоєні, оскільки вважають, що плани лідера країни з другою економікою світу, можуть призвести до репресій в індустрії. Крім того, це просто може негативно вплинути на майбутнє продажів виробників та компаній, які працюють з категорією дорогих товарів.

Китайські компанії у США послабили свої позиції на фоні новин про третю каденцію Сі Цзіньпіна та посилення його влади в країні. Вони втратили за день майже

Інвестори вважають, що з цією концепцією Сі Цзіньпін прагне створити егалітарне суспільство. За словами засновника та головного інвестиційного директора APS Asset Management, на фоні цього виникає занепокоєння щодо перспектив виробників алкогольних напоїв.

Що таке егалітаризм Це концепція, яка пропонує створення суспільства з рівними можливостями з управління і доступу до матеріальних благ всім його членам.

Компанії зафіксували значні втрати

Акції компанії державної Kweichow Moutai Co, пляшка алкоголю від якої може коштувати 700 доларів, у жовтні впали на 28% до найнижчого рівня за більше ніж 2 роки. Через це компанія втратила приблизно 100 мільярдів доларів ринкової капіталізації всього за місяць.

Фірма Wuliangye Yibin Co., яка також працює з алкоголем, за місяць зафіксувала спад на ринку на рівні 21%. Виробник зумів трохи відновити свої позиції протягом останніх двох днів завдяки ралі на ринку, яке виникло на фоні надій інвесторів щодо послаблення політики нульової терпимості у Китаї на початку наступного року.

Постраждав навіть бренд алкоголю, який вважають у Китаї символом статусу. Йдеться про компанію Moutai. Ці активи протягом довго часу були популярними як серед національних, так й іноземних інвесторів.

Зокрема, цього літа іноземні інвестори мали у своїх портфелях приблизно 7,4% акцій Moutai. Проте після того, як Сі Цзіньпін почав відстоювати свою візію щодо переформатування економіки Китаю, інвестори з-за кордону вивели акції на суму 1,8 мільярда доларів.

У результаті частка цінних паперів компанії впала до 6,4% до кінця жовтня. Це також склало левову частку відтоку іноземного капіталу, який за місяць сягнув позначки у понад 2 мільярди доларів США.