План Си Цзиньпина по богатству в Китае: реакция инвесторов и при чем здесь алкоголь

Лидер Китая Си Цзиньпин не только сумел укрепить свои позиции у власти, но и видит распределение богатства в стране. Как на это реагируют инвесторы и при чем здесь алкоголь – читайте дальше.

Си Цзиньпин стремится реализовать концепцию "всеобщего процветания". И в ходе недельного конгресса Коммунистической партии в Китае политик заявил об удвоении усилий в этом направлении.

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Реакция инвесторов на планы Китая

Один из интересующих инвесторов в Китае секторов – производство крепких алкогольных напитков. Они теперь обеспокоены, поскольку считают, что планы лидера страны со второй экономикой мира могут привести к репрессиям в индустрии. Кроме того, это просто может негативно отразиться на будущем продаж производителей и компаний, работающих с категорией дорогостоящих товаров.

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Инвесторы полагают, что с этой концепцией Си Цзиньпин стремится создать эгалитарное общество. По словам основателя и главного инвестиционного директора APS Asset Management, на фоне этого возникает обеспокоенность по поводу перспектив производителей алкогольных напитков.

Что такое эгалитаризм Это концепция, которая предлагает создание общества с равными возможностями по управлению и доступу к материальным благам всем его членам.

Компании зафиксировали значительные потери

Акции компании государственной Kweichow Moutai Co, бутылка алкоголя от которой может стоить 700 долларов, в октябре упали на 28% до самого низкого уровня за более 2 лет. Поэтому компания потеряла примерно 100 миллиардов долларов рыночной капитализации всего за месяц.

Фирма Wuliangye Yibin Co., также работающая с алкоголем, за месяц зафиксировала спад на рынке на уровне 21%. Производитель сумел немного восстановить свои позиции в течение последних двух дней благодаря ралли на рынке, возникшем на фоне надежд инвесторов на ослабление политики нулевой терпимости в Китае в начале следующего года.

Пострадал даже бренд алкоголя, считающийся в Китае символом статуса. Речь идет о компании Moutai. Эти активы долгое время были популярны как среди национальных, так и иностранных инвесторов.

В частности, этим летом иностранные инвесторы имели в своих портфелях около 7,4% акций Moutai. Однако после того, как Си Цзиньпин начал отстаивать свое видение переформатирования экономики Китая, инвесторы из-за рубежа вывели акции на сумму 1,8 миллиарда долларов.

В результате доля ценных бумаг компании упала до 6,4% к концу октября. Это также составило львиную долю оттока иностранного капитала, который за месяц достиг отметки более чем в 2 миллиарда долларов США.