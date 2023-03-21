Очільник Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Додамо, що головна програма візиту запланована саме на вівторок, 21 березня.

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Дорогий візит лідера Китаю для економіки країни

Це вкрай ризиковий крок для Китаю. Оскільки друга економіка світу вкрай вразлива у контексті посилення протистояння з США та Європою. Крім того, сповільнення економік країн Європи та Штатів, які зіштовхнулися із низкою викликів протягом останніх років, – це також виклик для Піднебесної. Така динаміка є досить поганою новиною для чутливої до експорту економіки Китаю.

Підтвердженням цього стала перша реакція фондового ринку на приїзд китайського лідера до Москви для переговорів з Путіним. Річ у тому, що основні показники демонстрували негативну динаміку. Зокрема, йдеться про таке:

Індекс Hang Seng index впав на 2,84%;

Тоді як Індекс The Hang Seng Tech втратив 3,10%;

Серйозний спад зафіксували й акції компаній зі сектору продажу алкоголю, туризму, фармацевтики, авіаперельотів та телекомунікацій. Втрати становили від 4,77% до 2,91% ;

; Найменше постраждали цінні папери, пов'язані нафтою, газом та банками. Просідання цих активів оцінили у менше як 2%.

Відтак рішення глави Китаю відвідати Росію з офіційним візитом досить дорого обійшлося економіці Китаю. Тим паче інвестори заявили, що скептично оцінюють здатність Піднебесної успішно пройти етап економічного відновлення, пише The Wall Street Journal. Серед головних причин вони виділяють загострення відносин між двома першими економіками світу – США та Китаєм.

Згідно з даними CNBC, на ринки Азійсько-тихоокеанського регіону також постраждали від поглинання найбільшим банком Швейцарії свого конкурента за понад 3,2 мільярда доларів.

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, більшість з індексів на фондових біржах у Китаї та Гонконзі демонструють позитивну динаміку. Наразі зростання становить від 0,64% до 1,60%, за даними Investing.com.