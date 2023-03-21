Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Добавим, что главная программа визита запланирована именно на вторник, 21 марта.

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Дорогой визит лидера Китая для экономики страны

Это очень рисковый шаг для Китая. Поскольку вторая экономика мира крайне уязвима в контексте усиления противостояния с США и Европой. Кроме того, замедление экономик стран Европы и Штатов, столкнувшихся с рядом вызовов в последние годы – это также вызов для Поднебесной. Такая динамика довольно плохая новость для чувствительной к экспорту экономики Китая.

Подтверждением тому стала первая реакция фондового рынка на приезд китайского лидера в Москву для переговоров с Путиным. Дело в том, что основные показатели демонстрировали негативную динамику. В частности, речь идет о таком:

Индекс Hang Seng index упал на 2,84%.

В то время как Индекс The Hang Seng Tech потерял 3,10%.

Серьезный спад зафиксировали и акции компаний в секторах продаж алкоголя, туризма, фармацевтики, авиа перелетов и телекоммуникаций. Потери составили от 4,77% до 2,91% .

. Меньше всего пострадали ценные бумаги, связанные с нефтью, газом и банками. Проседание этих активов оценили в менее чем 2%.

Поэтому решение главы Китая посетить Россию с официальным визитом довольно дорого обошлось экономике Китая. Тем более, инвесторы заявили, что скептически оценивают способность Поднебесной успешно пройти этап экономического восстановления, пишет The Wall Street Journal. Среди главных причин они выделяют обострение отношений между двумя первыми экономиками мира – США и Китаем.

Согласно данным CNBC, на рынки Азиатско-тихоокеанского региона также пострадали от поглощения крупнейшим банком Швейцарии своего конкурента за более чем 3,2 миллиарда долларов.

Добавим, что на момент создания этого материала большинство индексов на фондовых биржах в Китае и Гонконге демонстрируют положительную динамику. Теперь рост составляет от 0,64% до 1,60%, по данным Investing.com.