Трамп спровокував новий рекорд однієї із найстабільніших валют у світі

Економічна політика президента США Дональда Трампа спровокувала сплеск невизначеності на фінансових ринках. Інвестори почали шукати нові активи за межами США. Одним із бенефіціарів політики Трампа став швейцарський франк.

Швейцарський франк до долара

Швейцарський франк щодо долара США подорожчав до рекордного рівня за 10 років. Це наслідок реакції інвесторів на економічну політику Дональда Трампа, інформує 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Інвестори почали шукати активи-гавані, аби захистити себе від глобальних торгових потрясінь. Річ у тому, що швейцарська валюта історично є притулком для фінансових ринків завдяки політичній та економічній стабільності країни.

Долар США впав до найнижчого рівня з 2015 року, коли курс коливався на рівні 0,80 франка. 10 років тому це було пов'язано зі стрімким зміцненням позицій на ринку. На момент створення цього матеріалу, курс долара коливається на рівні 0,83 франка, за даними Google Фінанси. З початку 2024 року американська валюта до франка впала майже на 9%.

Важливо! Долар США зафіксував найбільший обвал за понад 50 років за перші 100 днів Дональда Трампа на посаді президента. Найбільше долар постраждав через економічну політику Трампа.

Зростання курсу франка спровокувало нові очікування стосовно монетарної політики центрального банку країни. На ринку зростають очікування щодо того, що швейцарському регулятору доведеться знижувати процентні ставки, аби стримати здорожчання національної валюти.

Варте уваги! Аналітики вважають, що стрімке зростання курсу франка може спровокувати дефляційний шок у Швейцарії. Крім того, це може ускладнити вплив торгової війни Дональда Трампа на економічні перспективи країни.