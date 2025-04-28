Швейцарский франк к доллару

Швейцарский франк относительно доллара США подорожал до рекордного уровня за 10 лет. Это следствие реакции инвесторов на экономическую политику Дональда Трампа, информирует 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Инвесторы начали искать активы-гавани, чтобы защитить себя от глобальных торговых потрясений. Дело в том, что швейцарская валюта исторически является убежищем для финансовых рынков благодаря политической и экономической стабильности страны.

Доллар США упал до самого низкого уровня с 2015 года, когда курс колебался на уровне 0,80 франка. 10 лет назад это было связано со стремительным укреплением позиций на рынке. На момент создания этого материала, курс доллара колеблется на уровне 0,83 франка, по данным Google Финансы. С начала 2024 года американская валюта к франку упала почти на 9%.

Важно! Доллар США зафиксировал самый большой обвал за более чем 50 лет за первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента. Больше всего доллар пострадал из-за экономической политики Трампа.

Рост курса франка спровоцировал новые ожидания относительно монетарной политики центрального банка страны. На рынке растут ожидания относительно того, что швейцарскому регулятору придется снижать процентные ставки, чтобы сдержать подорожание национальной валюты.

Стоит внимания! Аналитики считают, что стремительный рост курса франка может спровоцировать дефляционный шок в Швейцарии. Кроме того, это может осложнить влияние торговой войны Дональда Трампа на экономические перспективы страны.