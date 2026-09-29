Що відомо про порушення банку

У вівторок, 29 вересня, швейцарський фінансовий регулятор FINMA заявив про серйозні порушення у сфері управління ризиками та боротьби з відмиванням коштів, передає Reuters. Цікаво, що це вже п'яте провадження проти Julius Baer менш ніж за 10 років.

По-перше, розслідування стосувалося приватних боргових позик європейській групі та її засновнику, за якими кредитний ризик перевищив 1 мільярд швейцарських франків.

Банк ігнорував численні попереджувальні сигнали та сприяв проведенню непрозорих операцій. Зрештою, 586 мільйонів франків непогашеної заборгованості довелося повністю списати.

По-друге, регулятор перевіряв роботу фінустанови з високоризиковими клієнтами, пов'язаними з двома росіянами, яких віднесли до політично значущих осіб.

Річ у тому, що протягом кількох років банк належним чином не перевіряв походження їхніх активів, порушуючи вимоги щодо звітності у сфері протидії відмиванню коштів.

Цього разу Julius Baer зобов'язали утримувати додатковий капітал у розмірі 250 мільйонів франків (300 мільйонів доларів), доки фінустанова не припинить співпрацю з частиною клієнтів.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International домігся рішення про стягнення з російської компанії Rasperia близько 3,15 мільярда євро компенсації, яку можуть виплатити із заморожених активів.