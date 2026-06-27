Що відомо про штрафні санкції щодо валюти в Україні

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали, але є певний ліміт, про що повідомили у Державній митній службі.

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Сума (вартість) валюти не повинна перевищувати в еквіваленті 10 тисяч євро. Саме стільки можна перевозити без письмового декларування митному органу.

Зокрема, письмове декларування здійснюється за таких умов:

людина переміщує валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що становить 10 тисяч євро або більше;

особа здійснює ввезення на митну територію України платіжних документів та цінних паперів, виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1 000 євро, у ручній поклажі чи супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро або сумарна вага яких перевищує 50 кілограмів, у ручній поклажі чи у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.

Водночас обмежень щодо максимальної суми законодавством не встановлено.

Порушення закону тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20% від суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, згідно з офіційним курсом НБУ на день вчинення порушення митних правил.

Перерахунок у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим НБУ або за крос-курсом. Тобто українці повинні слідкувати також й за офіційним курсом валют, аби зрозуміти, чи перевищує сума той розмір, що встановлений законодавством.

Що ще слід знати про перевезення валюти

Правило 10 тисяч стосується не лише валюти або дорогоцінних металів. Йдеться також про акції, облігації тощо.

Для декларування грошей потрібен паспорт. А ще – документи, які підтверджують походження валюти.