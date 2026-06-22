Чи дозволено обмінювати 500 євро у 2026 році?

500 євро наразі дозволено обмінювати. Щобільше, нею можна вільно розраховуватись, повідомляє Європейський центральний банк.

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Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– вказав регулятор.

Наразі 500 євро зустрічаються доволі рідко. Зокрема, тому, що ця банкнота входила саме у першу серію євро. Нагадаємо, вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року. У другій серії євро цей номінал банкноти був відсутній.

Вивести з обігу 500 євро вирішили саме через те, що ці купюри часто підроблювали. До того ж їх використовували в шахрайських цілях.

Що потрібно знати про обмін євро?

При обміні євро надважливим є стан банкнот. Якщо купюри мають ознаки значного зношення, їх віддають на інкасо. Ця процедура відбувається з комісією.

А от банкноти з невеликими пошкодженнями обмінюються, як і завжди. Жодних комісій за незначне зношення немає.