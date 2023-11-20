Задля цього Сейм Литви підтримав поправку до закону "Про співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу".

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Литва передаватиме Україні штрафи за порушення санкцій

Заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене заявила, що головна мета цього рішення – єдиний внесок Литви у відновлення України та демонстрація чіткої прихильності Києву під час російської агресії. Також чиновниця наголосила, що Литва планує самостійно сприяти відновленню України, не чекаючи на відповідні рішення ЄС та міжнародному рівні.

Відтак, Литва передаватиме Україні штрафи за порушення міжнародних та національних санкцій. Додають, що ці кошти спрямують виключно на сектори, які пов'язані відновлення та реабілітацією. Ця норма буде діяти протягом 10 років.

Згідно з литовським законодавством, штраф за порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів становить від 200 євро до 6 тисяч євро.