Сейм Литвы поддержал поправку к закону "О сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи".

Читайте также Финансовый советник: что входит в обязанности этих специалистов и когда к ним следует обращаться

Литва будет передавать Украине штрафы за нарушение санкций

Замминистра иностранных дел Йовита Нелюпшене заявила, что главная цель этого решения – единственный вклад Литвы в восстановление Украины и демонстрация четкой приверженности Киеву во время российской агрессии. Также чиновница подчеркнула, что Литва планирует самостоятельно способствовать восстановлению Украины, не дожидаясь соответствующих решений ЕС и международного уровня.

Литва будет передавать Украине штрафы за нарушение международных и национальных санкций. Добавляют, что эти средства будут направлены исключительно на сектора, связанные с восстановлением и реабилитацией. Эта норма будет действовать в течение 10 лет.

Согласно литовскому законодательству, штраф за нарушение международных санкций или ограничительных мер составляет от 200 евро до 6 тысяч евро.