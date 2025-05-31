Ви будете здивовані: 10 місць, де не радять ховати гроші
- Фахівці радять уникати поширених місць для схованок грошей, таких як матрац, побутові електроприлади чи незакріплені сейфи.
- Натомість ховати гроші рекомендують у нестандартних місцях, наприклад, бутафорських розетках, порожніх карнизах, подвійних стінках меблів.
Фахівці радять не зберігати великі суми грошей вдома, проте більшість українців не довіряють свої заощадження банкам і воліють тримати їх ближче до себе. Для таких випадків потрібно знати надійні місця схованок.
Де не варто ховати гроші
У якості схованки для матеріальних цінностей не підходять місця, які відразу приходять на розум, повідомляє 24 Канал.
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До таких місць належать:
- Під матрацом;
- Усередині зливного баку в унітаз;
- Усередині книг і компакт-дисків;
- В ящиках і контейнерах на кухні;
- В побутових електроприладах;
- У ділянках за вентиляційною сіткою;
- У сумках або валізах, які не використовують на щоденній основі;
- У внутрішніх рамках картин з фальшивою задньою стінкою;
- У шухляді столу чи ящику для білизни;
- У сейфах, які не можна надійно закріпити.
Де ховати гроші найкраще
Обираючи місця для схованки грошей, потрібно шукати нестандартні місця. До них належать:
- Бутафорська розетка
Встановити її доведеться під час ремонту. Можна скористатися і звичайною, що функціонує, попередньо відключивши від електропостачання. За пластиковою накладкою можна розмістити пакетик зі згорнутими купюрами. Для маскування можна поставити біля неї електроприлад, який часто використовується.
- Порожній карниз
Усередині нього також легко поміститься згорнута пачка грошей.
- Настінний годинник
- Подвійна стінка шафи чи комоду
Дощечка повинна ідеально збігатися за розміром і кольором з матеріалом предмета інтер'єру.
- Отвір у верхній або нижній межі міжкімнатних дверей
- Банка з-під мийного засобу.
Вона повинна бути непомітною, перебувати серед великої кількості інших банок і стояти не на самому доступному місці, наприклад в шафці або під ванною.
Зробити схованку для грошей можна і під паркетом. Для цього потрібно вийняти 1-2 дощечки та розташувати під ними пакет з готівкою. Необхідно вибирати для цього ділянку під диваном або масивною шафою. Така схованка стає важкодоступною і для її господаря, але є шанс, що злодії туди не дістануться.