Вы будете удивлены: 10 мест, где не советуют прятать деньги
- Специалисты советуют избегать распространенных мест для тайников денег, таких как матрас, бытовые электроприборы или незакрепленные сейфы.
- Вместо этого прятать деньги рекомендуют в нестандартных местах, например, бутафорских розетках, пустых карнизах, двойных стенках мебели.
Специалисты советуют не хранить крупные суммы денег дома, однако большинство украинцев не доверяют свои сбережения банкам и предпочитают держать их поближе к себе. Для таких случаев нужно знать надежные места тайников.
Где не стоит прятать деньги
В качестве тайника для материальных ценностей не подходят места, которые сразу приходят на ум, сообщает 24 Канал.
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К таким местам относятся:
- Под матрасом;
- Внутри сливного бака в унитаз;
- Внутри книг и компакт-дисков;
- В ящиках и контейнерах на кухне;
- В бытовых электроприборах;
- В участках за вентиляционной решеткой;
- В сумках или чемоданах, которые не используют на ежедневной основе;
- Во внутренних рамках картин с фальшивой задней стенкой;
- В ящике стола или ящике для белья;
- В сейфах, которые нельзя надежно закрепить.
Где прятать деньги лучше всего
Выбирая места для тайника денег, нужно искать нестандартные места. К ним относятся:
- Бутафорская розетка
Установить ее придется во время ремонта. Можно воспользоваться и обычной, функционирующей, предварительно отключив от электроснабжения. За пластиковой накладкой можно разместить пакетик со свернутыми купюрами. Для маскировки можно поставить возле нее часто используемый электроприбор,.
- Пустой карниз
Внутри него также легко поместится свернутая пачка денег.
- Настенные часы
- Двойная стенка шкафа или комода
Дощечка должна идеально совпадать по размеру и цвету с материалом предмета интерьера.
- Отверстие в верхней или нижней грани межкомнатной двери
- Банка из-под моющего средства.
Она должна быть незаметной, находиться среди большого количества других банок и стоять не на самом доступном месте, например в шкафчике или под ванной.
Сделать тайник для денег можно и под паркетом. Для этого нужно вынуть 1-2 дощечки и расположить под ними пакет с наличными деньгами. Необходимо выбирать для этого участок под диваном или массивным шкафом. Такой тайник становится труднодоступным и для его хозяина, но есть шанс, что воры туда не доберутся.