Українці можуть отримувати кілька тисяч гривень щомісяця: кому передбачена виплати
- У 2026 році деякі українці можуть отримувати щомісячну допомогу, призначену на 6 місяців, через АТ "Укрпошта" або на особовий рахунок у банку.
- Виплата надається на основі різниці між 3 прожитковими мінімумами на члена сім’ї та середньомісячним доходом сім’ї.
У 2026 році деякі українці можуть отримувати щомісячну допомогу. Вона призначається на 6 місяців.
Хто може щомісяця отримувати гроші?
Виплата здійснюється через АТ "Укрпошта" або на особовий рахунок в уповноваженому банку, про що пишуть у Пенсійному фонді.
Читайте також Яка буде пенсія при стажі 30 років у 2026 році
Підтримка надається дієздатній особі, яка:
- постійно проживає або зареєстрована разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду (на підставі висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я);
- здійснює догляд за такою особою, незалежно від факту роботи.
Розмір допомоги визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців. Водночас вона не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (у 2026 році це 3209 гривень).
До складу сім'ї включаються:
- чоловік (дружина);
- рідні та усиновлені діти віком до 18 років;
- діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей;
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;
- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
- особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;
- жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.
Зверніть увагу! Коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.
Як отримати допомогу?
Для того, аби отримати підтримку на догляд, необхідні документи:
- заява встановленої форми;
- декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за встановленою формою;
- документ, що посвідчує особу;
- РНОКПП;
- довідка про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом;
- висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
- копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки до акта огляду МСЕК, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;
- акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи для встановлення факту догляду — у разі коли місце реєстрації особи, яка здійснює догляд, відмінне від місця реєстрації особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.
Важливо! У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата, особи зобов’язані повідомити про це органи ПФУ. Серед таких обставин зміни у складі родини у зв'язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю, закінчення строку встановлення інвалідності та протягом місяця не підтверджено її встановлення, перебування особи на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.
Які виплати для осіб з інвалідністю доступні в Україні?
Нагадаємо, що люди, які отримали інвалідність через вибухонебезпечні предмети, можуть отримати одноразову виплату. Про це йдеться у Законі України "Про протимінну діяльність в Україні".
Розмір виплати залежить від групи інвалідності. Найбільша можлива сума допомоги – 12 975 гривень.
Гроші передбачені, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з подібними ушкодженнями.
Зверніть увагу! У разі зміни групи інвалідності розмір допомоги не перераховується.
Що слід знати особам з інвалідністю у 2026 році?
Пенсія по інвалідності у 2026 році в Україні зміниться. Причина змін – підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних. Розмір пенсійної виплати залежатиме зокрема від групи інвалідності.
Водночас особи, які отримують пенсію по інвалідності, можуть "перейти" на пенсію за віком. Іноді таким чином виплати стає більшою. Але на суму впливає страховий стаж.