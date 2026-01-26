Українці можуть отримувати кілька тисяч гривень щомісяця: кому передбачена виплати

У 2026 році деякі українці можуть отримувати щомісячну допомогу. Вона призначається на 6 місяців.

Хто може щомісяця отримувати гроші?

Виплата здійснюється через АТ "Укрпошта" або на особовий рахунок в уповноваженому банку, про що пишуть у Пенсійному фонді.

Підтримка надається дієздатній особі, яка:

постійно проживає або зареєстрована разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду (на підставі висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я); здійснює догляд за такою особою, незалежно від факту роботи.

Розмір допомоги визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців. Водночас вона не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (у 2026 році це 3209 гривень).

До складу сім'ї включаються:

чоловік (дружина);

рідні та усиновлені діти віком до 18 років;

діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Зверніть увагу! Коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Як отримати допомогу?

Для того, аби отримати підтримку на догляд, необхідні документи:

заява встановленої форми;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за встановленою формою;

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом;

висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки до акта огляду МСЕК, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи для встановлення факту догляду — у разі коли місце реєстрації особи, яка здійснює догляд, відмінне від місця реєстрації особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Важливо! У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата, особи зобов’язані повідомити про це органи ПФУ. Серед таких обставин зміни у складі родини у зв'язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю, закінчення строку встановлення інвалідності та протягом місяця не підтверджено її встановлення, перебування особи на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Які виплати для осіб з інвалідністю доступні в Україні?

Нагадаємо, що люди, які отримали інвалідність через вибухонебезпечні предмети, можуть отримати одноразову виплату. Про це йдеться у Законі України "Про протимінну діяльність в Україні".

Розмір виплати залежить від групи інвалідності. Найбільша можлива сума допомоги – 12 975 гривень.

Гроші передбачені, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з подібними ушкодженнями.

Зверніть увагу! У разі зміни групи інвалідності розмір допомоги не перераховується.

Що слід знати особам з інвалідністю у 2026 році?