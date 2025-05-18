Джеральдін Вайс: перша жінка-фінансистка, яка змінила світ інвестицій

Джеральдін Вайс – американська інвесторка, яка першою серед жінок здобула визнання у сфері фінансів. Її називали "великою дамою дивідендів" за унікальний підхід до інвестування.

Шлях до інвестування

Вайс народилася в Сан-Франциско у 1926 році. Про інвестування та фінанси вона багато чула із розмов батьків, а ще чимало читала про це, повідомляє 24 Канал.

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Вайс закінчила Університет Каліфорнії в Берклі у 1945 році зі ступенем у сфері бізнесу та фінансів. Попри освіту, вона стикалася з гендерними упередженнями: компанії відмовляли їй у посадах аналітика чи брокера, пропонуючи лише секретарські ролі.

Вайс розпочала свою кар'єру в інвестиційній сфері у 1960-х роках, придбавши 100 акцій різних компаній. У 1966 році, у віці 40 років, вона заснувала інвестиційний бюлетень Investment Quality Trends, підписуючи його як "G. Weiss", щоб приховати свою стать і уникнути дискримінації.

Статки Вайс

Хоча точна сума статків Вайс не розголошується, відомо, що вона інвестувала в компанії, які мали стабільну історію виплат дивідендів, зокрема:

Coca-Cola Co (KO)

Johnson & Johnson (JNJ)

Procter & Gamble Co. (PG)

Exxon Mobil Corp. (XOM)

McDonald's Corp (MCD)

Ці компанії відомі своєю стабільністю та регулярними виплатами дивідендів, що відповідало критеріям Вайс щодо надійних інвестицій.

Її інвестиційна стратегія приносила стабільний дохід протягом десятиліть. А бюлетень Investment Quality Trends був визнаний одним із найуспішніших у галузі, забезпечуючи підписникам прибутки, які перевищували середні ринкові показники.

Інвестиційні стратегії

Джеральдін Вайс розробила успішні інвестиційні стратегії, якими дотепер послуговуються інвестори з усього світу. Вона вважала, що дивіденди є надійним показником фінансового здоров'я компанії, оскільки їх важче маніпулювати, ніж прибутком.

Вайс розробила систему оцінки акцій, зосереджену на дивідендній прибутковості, і встановила чіткі критерії для вибору компаній.

Цікаво! Вона також є співавторкою книг "Dividends Don't Lie" (1988) та "The Dividend Connection" (1995), які стали класикою серед інвесторів, що орієнтуються на дивіденди. Її бюлетень Investment Quality Trends продовжує існувати, дотримуючись її методології.