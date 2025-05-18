Шлях до інвестування
Вайс народилася в Сан-Франциско у 1926 році. Про інвестування та фінанси вона багато чула із розмов батьків, а ще чимало читала про це, повідомляє 24 Канал.
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Вайс закінчила Університет Каліфорнії в Берклі у 1945 році зі ступенем у сфері бізнесу та фінансів. Попри освіту, вона стикалася з гендерними упередженнями: компанії відмовляли їй у посадах аналітика чи брокера, пропонуючи лише секретарські ролі.
Вайс розпочала свою кар'єру в інвестиційній сфері у 1960-х роках, придбавши 100 акцій різних компаній. У 1966 році, у віці 40 років, вона заснувала інвестиційний бюлетень Investment Quality Trends, підписуючи його як "G. Weiss", щоб приховати свою стать і уникнути дискримінації.
Статки Вайс
Хоча точна сума статків Вайс не розголошується, відомо, що вона інвестувала в компанії, які мали стабільну історію виплат дивідендів, зокрема:
- Coca-Cola Co (KO)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Procter & Gamble Co. (PG)
- Exxon Mobil Corp. (XOM)
- McDonald's Corp (MCD)
Ці компанії відомі своєю стабільністю та регулярними виплатами дивідендів, що відповідало критеріям Вайс щодо надійних інвестицій.
Її інвестиційна стратегія приносила стабільний дохід протягом десятиліть. А бюлетень Investment Quality Trends був визнаний одним із найуспішніших у галузі, забезпечуючи підписникам прибутки, які перевищували середні ринкові показники.
Інвестиційні стратегії
Джеральдін Вайс розробила успішні інвестиційні стратегії, якими дотепер послуговуються інвестори з усього світу. Вона вважала, що дивіденди є надійним показником фінансового здоров'я компанії, оскільки їх важче маніпулювати, ніж прибутком.
Вайс розробила систему оцінки акцій, зосереджену на дивідендній прибутковості, і встановила чіткі критерії для вибору компаній.
Цікаво! Вона також є співавторкою книг "Dividends Don't Lie" (1988) та "The Dividend Connection" (1995), які стали класикою серед інвесторів, що орієнтуються на дивіденди. Її бюлетень Investment Quality Trends продовжує існувати, дотримуючись її методології.