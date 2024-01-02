Що могло принести великий заробіток у 2023 році: від криптовалют до какао-бобів

Торік українці могли заробити чималі кошти, якби вклали свої заощадження у такі активи, як криптовалюта Solana, турецькі доларові бонди, уран, какао та IPO на малопривабливому європейському ринку.

Турецькі доларові облігації

Доларові облігації Туреччини зросли суттєво у 2023 році. Відтак інвестори вітали ознаки рішення країни проводити традиційніший політичний курс.

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2023 рік був неспокійним для активів Туреччини. Високі доходи за доларовим боргом країни припали на це.

Відтак, президент Реджеп Тайіп Ердоган був переобраний у травні й коли він перейшов від своєї неортодоксальної політики це здивувало багатьох економістів та інвесторів, адже таке рішення призвело до падіння ліри.

Президент змінив керівництво центрального банку країни. Таким чином нове керівництво вжило термінових заходів щодо відновлення валютних резервів країни. Було прийнято різко підняти відсоткові ставки для того, щоб уповільнити 60%-ву інфляцію.

Уранова енергетика

Турецький борг показав прибутковість близько 16% у 2023 році.

У 2023 році вона досягнула 15-річного максимуму. Все через те, що у 2022 році, після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, уряди країн світу переглянули свою залежність від нафти та газу.

Крім того, спроби скоротити викиди CO2 відповідно до міжнародних угод повернули увагу до атомної енергії як до джерела екологічно чистої енергії.

Відтак ціна урану досягла в грудні 90 доларів за фунт за інформацією ф'ючерсів CME Group. Торік на початку року ціна була на рівні 50 доларів.

що інвестори в урановій галузі прогнозують зростання і надалі.

Втім, важливо додати, що Росія є найбільшим експортером збагаченого урану, який необхідний для атомних електростанцій. Це викликає тривогу у Вашингтоні.

Криптовалюта Solana

Ця криптовалюта відносилася у 2023 році, хоч раніше була майже забута:

Solana колись рекламували як майбутнє цифрових фінансів,

Вона повернулася до життя після того, як крах біржі FTX знищив понад 90% її вартості,

Криптовалюта рекламувалася як цифровий реєстр, здатний обробляти тисячі угод на секунду. Це перевершує навіть біткоїн.

Румунська Hidroelectrica

Після обвалу біржі FTX, яка мала дуже багато токенів Solana, криптовалюта почала рости. Ціна, яка колись досягала 250 доларів, впала до всього лише 13 доларів на початку 2023 року. Втім Solana поступово усувала проблеми з безпекою, і все вже цьогоріч її курс зріс на 560% і становив 87 доларів.

У липні IPO держкомпанії Hidroelectrica, однієї з найбільших у Європі груп з відновлюваних джерел енергії, становило 2 мільярди доларів у Бухаресті. Це найбільша сума у Європі після Porsche у вересні 2022 року. Крім того, IPO держкомпанії Hidroelectrica обійшло німецького фармацевтичного виробника Schott Pharma та італійську гральну групу Lottomatica, які цього року залучили 1 мільярд доларів та 660 мільйонів доларів на своїх дебютах на фондовому ринку.

Що таке IPO Це перший публічний продаж акцій приватної компанії. Зазвичай, у формі продажу депозитарних розписок на акції.

Акції Hidroelectrica після цього зросли більш ніж на 20%. Це принесло великий прибуток інституційним інвесторам, включаючи M&G Investment Management, Vanguard та Fiera Capital.

Шоколад у світі подорожчав

За даними Hidroelectrica, виробництво компанією електроенергії зросло на 38% – до 14 101 гігават-години. А чистий прибуток та виторг компанії у III кварталі збільшилися на 42% та 32% у річному обчисленні.

Після того, як погодні умови знищили посіви у Західній Африці, ф'ючерси на какао піднялися до рекордно рівня. Таким чином це призвело до зниження постачання та зростання цін на шоколад для світових споживачів.