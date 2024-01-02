Що могло принести великий заробіток у 2023 році: від криптовалют до какао-бобів
Джерело:Financial Times
Торік українці могли заробити чималі кошти, якби вклали свої заощадження у такі активи, як криптовалюта Solana, турецькі доларові бонди, уран, какао та IPO на малопривабливому європейському ринку.
Турецькі доларові облігації
Доларові облігації Туреччини зросли суттєво у 2023 році. Відтак інвестори вітали ознаки рішення країни проводити традиційніший політичний курс.
Читайте також Президент Чехії виступив за перехід країни на євроЗверніть увагу! Турецький борг показав прибутковість близько 16% у 2023 році.
- 2023 рік був неспокійним для активів Туреччини. Високі доходи за доларовим боргом країни припали на це.
- Відтак, президент Реджеп Тайіп Ердоган був переобраний у травні й коли він перейшов від своєї неортодоксальної політики це здивувало багатьох економістів та інвесторів, адже таке рішення призвело до падіння ліри.
- Президент змінив керівництво центрального банку країни. Таким чином нове керівництво вжило термінових заходів щодо відновлення валютних резервів країни. Було прийнято різко підняти відсоткові ставки для того, щоб уповільнити 60%-ву інфляцію.
Уранова енергетика
У 2023 році вона досягнула 15-річного максимуму. Все через те, що у 2022 році, після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, уряди країн світу переглянули свою залежність від нафти та газу.
- Крім того, спроби скоротити викиди CO2 відповідно до міжнародних угод повернули увагу до атомної енергії як до джерела екологічно чистої енергії.
- Відтак ціна урану досягла в грудні 90 доларів за фунт за інформацією ф'ючерсів CME Group. Торік на початку року ціна була на рівні 50 доларів.
Втім, важливо додати, що Росія є найбільшим експортером збагаченого урану, який необхідний для атомних електростанцій. Це викликає тривогу у Вашингтоні.
Криптовалюта Solana
Ця криптовалюта відносилася у 2023 році, хоч раніше була майже забута:
- Solana колись рекламували як майбутнє цифрових фінансів,
- Вона повернулася до життя після того, як крах біржі FTX знищив понад 90% її вартості,
- Криптовалюта рекламувалася як цифровий реєстр, здатний обробляти тисячі угод на секунду. Це перевершує навіть біткоїн.
Румунська Hidroelectrica
У липні IPO держкомпанії Hidroelectrica, однієї з найбільших у Європі груп з відновлюваних джерел енергії, становило 2 мільярди доларів у Бухаресті. Це найбільша сума у Європі після Porsche у вересні 2022 року. Крім того, IPO держкомпанії Hidroelectrica обійшло німецького фармацевтичного виробника Schott Pharma та італійську гральну групу Lottomatica, які цього року залучили 1 мільярд доларів та 660 мільйонів доларів на своїх дебютах на фондовому ринку.
Що таке IPO
Це перший публічний продаж акцій приватної компанії. Зазвичай, у формі продажу депозитарних розписок на акції.
Акції Hidroelectrica після цього зросли більш ніж на 20%. Це принесло великий прибуток інституційним інвесторам, включаючи M&G Investment Management, Vanguard та Fiera Capital.За даними Hidroelectrica, виробництво компанією електроенергії зросло на 38% – до 14 101 гігават-години. А чистий прибуток та виторг компанії у III кварталі збільшилися на 42% та 32% у річному обчисленні.
Шоколад у світі подорожчав
Після того, як погодні умови знищили посіви у Західній Африці, ф'ючерси на какао піднялися до рекордно рівня. Таким чином це призвело до зниження постачання та зростання цін на шоколад для світових споживачів.
- На сьогодні ф'ючерсний контракт на какао на Міжконтинентальній біржі в Лондоні торгується за ціною 3 570 фунтів стерлінгів за метричну тонну,
- Це на 91% більше, ніж на початку 2023 року,
- Також, у секторі продуктових товарів у 2023 році сильніше зріс у ціні тільки апельсиновий сік.