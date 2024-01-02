Что могло принести большой заработок в 2023 году: от криптовалют до какао-бобов
Источник:Financial Times
В прошлом году украинцы могли заработать немалые средства, если бы вложили свои сбережения в такие активы как криптовалюта Solana, турецкие долларовые бонды, уран, какао и IPO на малопривлекательном европейском рынке.
Турецкие долларовые облигации
Долларовые облигации Турции выросли существенно в 2023 году. Следовательно, инвесторы приветствовали признаки решения страны проводить более традиционный политический курс.
Читайте также Президент Чехии выступил за переход страны на евроОбратите внимание! Турецкий долг показал доходность около 16% в 2023 году.
- 2023 год был беспокоен для активов Турции. Высокие доходы по долларовому долгу страны пришлись на это.
- Следовательно, президент Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран в мае и когда он перешел от своей неортодоксальной политики, это удивило многих экономистов и инвесторов, ведь такое решение привело к падению лиры.
- Президент сменил руководство центрального банка страны. Таким образом, новое руководство приняло срочные меры по восстановлению валютных резервов страны. Было принято резко поднять процентные ставки для того, чтобы замедлить 60% инфляцию.
Урановая энергетика
В 2023 году она достигла 15-летнего максимума. Все потому, что в 2022 году, после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину, правительства стран мира пересмотрели свою зависимость от нефти и газа.
- Кроме того, попытки сократить выбросы CO2 в соответствии с международными соглашениями обратили внимание на атомную энергию как на источник экологически чистой энергии.
- Следовательно, цена урана достигла в декабре 90 долларов за фунт по информации фьючерсов CME Group. В прошлом году в начале года цена была на уровне 50 долларов.
Впрочем, важно добавить, что Россия является крупнейшим экспортером обогащенного урана, необходимого для атомных электростанций. Это вызывает беспокойство в Вашингтоне.
Криптовалюта Solana
Эта криптовалюта относилась в 2023 году, хотя раньше была почти забыта.
- Solana когда-то рекламировали как будущее цифровых финансов,
- Она вернулась к жизни после того, как крушение биржи FTX уничтожило более 90% ее стоимости,
- Криптовалюта рекламировалась как цифровой реестр, способный обрабатывать тысячи сделок в секунду. Это превосходит даже биткоин.
Румынская Hidroelectrica
В июле IPO госкомпании Hidroelectrica, одной из крупнейших в Европе групп по возобновляемым источникам энергии, составило 2 миллиарда долларов в Бухаресте. Это самая большая сумма в Европе после Porsche в сентябре 2022 года. Кроме того, IPO госкомпании Hidroelectrica обошло немецкого фармацевтического производителя Schott Pharma и итальянскую игровую группу Lottomatica, в этом году привлекшие 1 миллиард долларов и 660 миллионов долларов на своих дебютах на фондовом рынке.
Что такое IPO
Это первая публичная продажа акций частной компании. Обычно в форме продажи депозитарных расписок на акции.
Акции Hidroelectrica после этого выросли более чем на 20%. Это принесло большую прибыль институциональным инвесторам, включая M&G Investment Management, Vanguard и Fiera Capital.По данным Hidroelectrica, производство компанией электроэнергии выросло на 38% – до 14 101 гигаватт-часа. А чистая прибыль и выручка компании в III квартале увеличились на 42% и 32% в годовом исчислении.
Шоколад в мире подорожал
После того как погодные условия уничтожили посевы в Западной Африке, фьючерсы на какао поднялись до рекордного уровня. Таким образом, это привело к снижению поставок и росту цен на шоколад для мировых потребителей.
- На сегодняшний день фьючерсный контракт на какао на Межконтинентальной бирже в Лондоне торгуется по цене 3 570 фунтов стерлингов за метрическую тонну,
- Это на 91% больше, чем в начале 2023 года,
- Также в секторе продуктовых товаров в 2023 году сильнее вырос в цене только апельсиновый сок.