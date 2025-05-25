Не тільки банкноти: що покласти у гаманець, аби водилися гроші

Ще наші пращури вірили у те, що гроші можна залучити у життя багатьма способами. Зокрема й покласти щось у гаманець.

Що покласти в гаманець для залучення грошей у життя

Існує цілий перелік речей, які можна носити з собою, аби привабити багатство, пише 24 Канал.

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Цими предметами можуть бути:

старовинна або рідкісна монета;

купюра з унікальним серійним номером;

банкнота з першої зарплати;

китайські монети;

паличка кориці;

м'ята;

шматочок червоної тканини;

бобові чи кавові зерна;

пакетик дріжджів.

Важливо! Однак вважається, що можна стати бідніше якщо носити у гаманці документи, чеки чи фотографії.