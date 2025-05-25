25 мая, 08:33
Не только банкноты: что положить в кошелек, чтобы водились деньги
Основні тези
- Популярные предметы для привлечения денег денег: старинная монета, купюра с уникальным номером, китайские монеты, палочка корицы, кусочек красной ткани.
- Не рекомендуется носить в кошельке документы, чеки, фотографии и поврежденные купюры, во избежание бедности.
Еще наши предки верили в то, что деньги можно привлечь в жизнь многими способами. В том числе и положить что-то в кошелек.
Что положить в кошелек для привлечения денег в жизнь
Существует целый перечень вещей, которые можно носить с собой, чтобы привлечь богатство, пишет 24 Канал.
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Этими предметами могут быть:
- старинная или редкая монета;
- купюра с уникальным серийным номером;
- банкнота с первой зарплаты;
- китайские монеты;
- палочка корицы;
- мята;
- кусочек красной ткани;
- бобовые или кофейные зерна;
- пакетик дрожжей.
Важно! Однако считается, что можно стать беднее если носить в кошельке документы, чеки или фотографии.
Что еще нельзя носить в кошельке?
Также не следует носить с собой поврежденные или грязные купюры. Считается, что все банкноты в кошельке должны быть частыми и аккуратно сложенными. В противном же случае человек способен привлечь бедность.