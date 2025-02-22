Куди "утікають" ваші гроші
Усі ми здійснюємо "шкідливі" витрати. Тобто ті, які по факту, не приносять жодної користі, але залишають "дірку" у бюджеті, повідомляє 24 Канал.
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На що варто обмежити витрати:
- Шкідливі звички
Деякі курці викурюють щоденно по пачці цигарок. Відповідно, кожного дня лише на це витрачається більш як 100 гривень, у місячному вимірі – це понад 3 тисячі гривень.
- Азартні ігри
Азартні ігри лише здаються безневинними. Насправді невеликі виграші не перекриватимуть вагомі витрати від такого виду розваг.
- Їжа поза домом
Безумовно, їсти в кафе – це комфортно. Проте, якщо ви хочете відкласти більше, варто хоча б інколи їсти вдома.
- Кава
Кава у кав'ярнях коштує достатньо багато. Ви можете зекономити вагому суму, якщо будете готувати гарячі напої вдома і наливатиме їх в термочашку, аби взяти з собою.
- Снеки
Привчіться якісно харчуватися. Тобто, вживати достатньо їжі, аби не робити швидкі перекуси першими ліпшими снеками.
- Доставка їжі
У додатках з доставкою вартість страв більша ніж в самому закладі харчування. Постарайтесь замовляти безпосередньо у кафе, аби не переплачувати.