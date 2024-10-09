Штучний інтелект для фінансів

На сьогодні однією зі сфер, де штучний інтелект може стати у пригоді, є управління фінансами. Йдеться про особистий бюджет, фінансову звітність ФОПу або показники більшого бізнесу тощо. Як правило, фінансовий процес здається складним і вимагає багато часу, але уже є технології, зокрема, штучний інтелект, які здатні значно спростити цей процес. Про це ексклюзивно 24 Каналу розповів CIAO Netpeak Group Сергій Саута.

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За його словами, штучний інтелект здатний швидко проаналізувати фінансові дані, знайти ключові проблеми або можливості та навіть запропонувати конкретні рішення. По факту, для цього потрібно зробити кілька кроків:

Підготовка даних – найперше потрібно зібрати та впорядкування відповідні фінансові дані. Важливо, щоб ці дані були структурованими та зручними для обробки. Це можуть бути Excel-таблиця, CSV-файл або навіть просто текстовий опис основних фінансових показників. Наприклад, якщо мова йде про особистий бюджет, зберіть дані про доходи та витрати за останні місяці; Вибір типу аналізу – далі потрібно визначитися, які саме дані потрібно проаналізувати. Це може бути оцінка прибутковості підприємства або аналіз грошових потоків. Вибір конкретного типу аналізу допоможе сконцентруватися на важливих аспектах і зробити висновки більш точними; Завантаження даних для проведення аналізу з допомогою штучного інтелекту. Якщо є побоювання щодо конфіденційності, то можна використовувати узагальнені або анонімізовані дані. Головне, щоб інформація була достатньо детальною для аналізу; Формулювання запиту – запит до штучного інтелекту радять формулювати у форматі прохання про пораду від друга; Аналіз та інтерпретація – на цьому етапі потрібно "попросити" штучний інтелект провести детальний аналіз наданих результатів; Рекомендації – на завершення штучний інтелект можна "попросити" надати конкретні рекомендації щодо покращення фінансових показників або оптимізації бюджету тощо.

До теми! Штучний інтелект уже допоміг відомим мільярдерам суттєво збільшити свої статки. Серед них Дженсен Хуанг, Майкл Делл, Марк Цукерберг, Ларрі Еллісон. Завдяки цій технології вони стали багатшими на десятки мільярдів доларів, згідно з даними Quartz.

Крім того, Сергій Саута поділився ще кількома порадами для більш ефективного використання штучного інтелекту:

Ставте уточнювальні запитання, якщо якісь аспекти аналізу залишаються незрозумілими;

Завжди враховуйте контекст при інтерпретації фінансових показників;

Створюйте сценарії "що якщо" для оцінки можливих фінансових рішень;

Пам'ятайте про обмеження ШІ у фінансовому аналізі та враховуйте необхідність консультацій з професійними фінансистами для ухвалення важливих рішень;

Регулярно проводьте такий аналіз, щоб відстежувати динаміку фінансових показників.

Топменеджер Netpeak Group додав, що штучний інтелект – це додатковий інструмент, який разом з досвідом, інтуїцією та співпрацею з професіоналами може допомогти управляти фінансами більше ефективно.