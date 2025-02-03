Почему снова растет доллар
В понедельник, 3 февраля 2025 года, доллар США резко вырос в цене после введения новых пошлин на импортные товары из Канады, Китая и Мексики со стороны США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Стремительное подорожание доллара спровоцировало обвал ряда валют. Среди них мексиканский песо, канадский доллар, китайский юань, швейцарский франк, евро и другие. Таможенная политика Трампа может спровоцировать новый всплеск инфляции в США, что способствует росту стоимости доллара.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18.
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Сколько стоит доллар сегодня
Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 109,79. Этот показатель вырос на 1,31%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 107,98 до 109,88.
Зато курс евро по отношению к доллару обвалился до самого низкого уровня за более чем 2 года. Тогда как швейцарский франк упал в цене до минимума с мая. Также стоит учесть, что валюта Швейцарии, как правило, выступает в роли безопасной гавани.