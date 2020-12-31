Пандемия коронавируса нанесла мощный экономический удар в 2020 году. Изобретение вакцины против COVID-19 частично улучшило перспективы на 2021 год. Однако говорить о полном восстановлении экономики пока рано.

Некоторые эксперты предупреждают, что медленное распространение препарата против коронавируса и восстановление карантинных ограничений в Европе могут блокировать процесс экономического восстановления. Подробнее о том, какой будет ситуация в 2021 году – читайте в материале CNBC.

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Экономисты Citi в своем отчете отметили, что в 2021 году в мировой экономике произойдет явное улучшение. Прежде всего потому, что "нетрудно быть лучше, чем в 2020 году".

Резкий спад экономической активности

Из-за быстрого распространения коронавируса и карантинных ограничений в 2020 году во многих странах мира существенно снизилась экономическая активность. В результате, валовой внутренний продукт, являющийся самым широким показателем деятельности, опустился до рекордно низких показателей.

В Международном валютном фонде заявили, что в октябре мировая экономика начала свое восстановление. Однако ее путь возвращения к предыдущему уровню будет "долгим, неравномерным и неопределенным".

Коронавирус нанес сильный удар по мировой экономике / Фото CNBC

Ограничения на поездки

В начале пандемии коронавируса большинство стран мира закрыли свои границы для иностранцев и прекратили регулярные сообщения.

По состоянию на 1 ноября, по данным Всемирной туристической организации ООН, уже более 150 стран ослабили ограничения на поездки. Однако кое-где существуют определенные правила, к примеру:

необходимо объяснить цель поездки;

предъявить отрицательный тест на COVID-19;

пройти обязательную самоизоляцию по прибытии в страну.

Туристические ограничения из-за COVID-19 / Фото CNBC

Потеря рабочих мест ускоряется

Экономическая ситуация в мире вызвала резкое сокращение рабочих мест. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в некоторых странах последствия COVID-19 на рынках труда были в десять раз больше, чем в первые месяцы мирового финансового кризиса в 2008 году.

Ситуация с рабочими местами в мире из-за пандемии COVID-19 / Фото CNBC

Стремительный рост государственного долга

Правительства увеличили расходы на защиту рабочих мест и поддержку бизнеса.

В МВФ подсчитали, что меры направленные на смягчение экономических последствий, составили 12 триллионов долларов. Из-за таких огромных расходов мировой государственный долг достиг рекордно высоких показателей. Однако в Фонде предупреждают, что правительствам не следует прекращать фискальную поддержку слишком рано.

Многие люди все еще остаются безработными. 80 – 90 миллионов людей, вероятно, даже после дополнительной социальной помощи, попадут в крайнюю бедность в 2020 году, – заявили в МВФ.

Рост государственного долга / Фото CNBC

Вмешательство центральных банков

Чтобы поддержать экономическую ситуацию в мире Центральные банки снизили процентные ставки до рекордно низких уровней. Это прежде всего помогло правительствам разных стран мира управлять своими долгами.

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В США Федеральная резервная система, которая влияет на экономику во всем мире, снизила процентные ставки почти до нуля. Что интересно, она не планирует их поднимать пока инфляция не превышает 2%.

Кроме этого, Центральные банки увеличили объемы покупки активов, чтобы вложить больше денег в финансовую систему.



Помощь центральных банков / Фото CNBC