Чи стане перемога Дональда Трампа на виборах похоронним маршем для долара

Результати президентських виборів у США вплинуть на фінансові ринки. Зокрема, йдеться про американський долар, який є головною резервною валютою у світі та ключовим варіантом для проведення розрахунків у рамках міжнародної торгівлі. Експерти оцінили, що можлива перемога Дональда Трампа на виборах може означати для долара.

Як перемога Дональда Трампа на виборах вплине на долар США

У Capital Economics вважають, що ймовірна перемога Дональда Трампа на виборах 2024 року може призвести до того, що долар буде утримувати сильні позиції на ринку протягом більш тривалого періоду.

Актуально В Австралії продадуть рідкісну монету з чистого золота, але це не головна її особливість

Також додають, що долар може серйозно подорожчати, якщо тарифна політика Трампа спонукає Федеральний комітет з відкритого ринку повернутися до більш жорсткої політики і/або спровокує більш широку торговельну війну, яка підірве глобальне економічне зростання і стимулюватиме попит на долар, який вважають активом-гаванню.





З початку 2024 року Індекс долара США, який фіксує співвідношення долара до шести основних валют, зріс на 3,18%, згідно з даними MarketWatch.

Нагадаємо, що Дональд Трамп свідомо прагне обвалити позиції долара на ринку. На думку політика, саме сильна національна валюта заважає відновленню виробництва у США.