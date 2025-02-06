Чи реально відмовитися від долара: глава Мінфіну США дав чітку відповідь

Долар США – це одна із найважливіших валют у світі. Це твердження підкріплює статус головної резервної валюти, а також її важливість для міжнародної торгівлі. Проте в останні роки досить часто заяви про відмову від долара.

Відмова від долара: чи реальний цей сценарій

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що на валютному ринку немає альтернативи для долара. Мовляв, статусу долара у світі нічого не загрожує. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Чиновник додав, що інші країни можуть говорити відмову від долара або намагатися "забрати статус нашої резервної валюти". За його словами, ситуація така – іншої резервної валюти на горизонті немає.

Важливо! Роками долар є головною резервною валютою у світі. За даними Міжнародного валютного фонду, на долар припадає 6,8 трильйона доларів або 59% усіх світових резервів. Загалом у 2024 році світові резерви оцінив в 11,5 трильйона доларів.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що країнам БРІКС загрожують мита у розмірі 100%, якщо вони будуть намагатися запровадити власну валюту або у разі підтримки будь-якої іншої валюти крім долара США. Крім того, президент США наголосив, що країни БРІКС не мають шансів зняти альтернативу для долара на світовому ринку.