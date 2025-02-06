Чи реально відмовитися від долара: глава Мінфіну США дав чітку відповідь
- Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що долар не має альтернативи на валютному ринку, і його статус у світі залишається незмінним.
- Долар є головною резервною валютою у світі, на нього припадає 59% світових резервів, що становить 6,8 трильйона доларів.
- Дональд Трамп заявляв про можливі мита для країн БРІКС, якщо вони спробують запровадити власну валюту або підтримати іншу, окрім долара США.
- БРІКС – міжнародна організація, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, ОАЕ, Єгипет і Ефіопія, створена для інвестиційних можливостей та геополітичної координації.
Долар США – це одна із найважливіших валют у світі. Це твердження підкріплює статус головної резервної валюти, а також її важливість для міжнародної торгівлі. Проте в останні роки досить часто заяви про відмову від долара.
Відмова від долара: чи реальний цей сценарій
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що на валютному ринку немає альтернативи для долара. Мовляв, статусу долара у світі нічого не загрожує. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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Чиновник додав, що інші країни можуть говорити відмову від долара або намагатися "забрати статус нашої резервної валюти". За його словами, ситуація така – іншої резервної валюти на горизонті немає.
Важливо! Роками долар є головною резервною валютою у світі. За даними Міжнародного валютного фонду, на долар припадає 6,8 трильйона доларів або 59% усіх світових резервів. Загалом у 2024 році світові резерви оцінив в 11,5 трильйона доларів.
Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що країнам БРІКС загрожують мита у розмірі 100%, якщо вони будуть намагатися запровадити власну валюту або у разі підтримки будь-якої іншої валюти крім долара США. Крім того, президент США наголосив, що країни БРІКС не мають шансів зняти альтернативу для долара на світовому ринку.
Що відомо про БРІКСЦе міжнародна організація, до якої входять найбільші за площею та населенням країни, що розвиваються. Це об'єднання створили у 2009 році для інвестиційних можливостей.
З часом організація перетворилася на геополітичний блок, уряди яких кожного року проводять зустрічі на офіційних самітах задля координації багатосторонньої політики. До групи входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, ОАЕ, Єгипет і Ефіопія.