Отказ от доллара: реален ли этот сценарий

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на валютном рынке нет альтернативы для доллара. Мол, статусу доллара в мире ничего не угрожает. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Чиновник добавил, что другие страны могут говорить отказ от доллара или пытаться "забрать статус нашей резервной валюты". По его словам, ситуация такова – другой резервной валюты на горизонте нет.

Важно! Годами доллар является главной резервной валютой в мире. По данным Международного валютного фонда, на доллар приходится 6,8 триллиона долларов или 59% всех мировых резервов. Всего в 2024 году мировые резервы оценил в 11,5 триллиона долларов.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что странам БРИКС грозят пошлины в размере 100%, если они будут пытаться ввести собственную валюту или в случае поддержки любой другой валюты кроме доллара США. Кроме того, президент США отметил, что страны БРИКС не имеют шансов снять альтернативу для доллара на мировом рынке.