Долар знову нижче за 27 гривень: чого чекати від курсу до 10 вересня

Гривня щодо долара не змінилася за останній тиждень: у понеділок, 6 вересня, НБУ встановив такий же курс як минулого понеділка – 26,93 гривні за долар. Чого очікувати далі, 24 каналу розповіли фінансисти.

Що впливатиме на гривню цього тижня

Перегляд облікової ставки

Експерти сходяться на думці, що перегляд облікової ставки НБУ буде основною подією на валютному ринку цього тижня. Рішення приймуть у четвер, 9 вересня.

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З однієї сторони, курс утримується на новому, міцнішому рівні, сприяє цьому й розподіл коштів від МВФ, що дає можливість пройти виплати боргу безболісно. Однак фактична інфляція як і її ризики (утримання високих цін на продовольство, енергоносії) залишаються значними, тому цілком можливим є підняття ставки до 8.5%,

– відзначає Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, також очікує підвищення облікової ставки з огляду на інфляційну динаміку, що перевищує прогноз НБУ. Якщо ці очікування справдяться, гривня отримає помірну підтримку. Ймовірне навіть невеличке зниження курсу долару. В іншому разі тиск на національну валюту посилиться.

Сплата податків

Нагадаємо, що інфляція за підсумками липня у річному вимірі склала 10,2%. Водночас ціллю НБУ є 5%.

Період сплати податків серед експортерів зазвичай веде до зміцнення гривні, оскільки компанії продають іноземну валюту на ринку та купують гривню.

До 8 вересня аграрії платять річні податки і тому ми очікуємо зміцнення гривні до цих дат,

– розповів Антон Курінний, провідний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

ОВДП-аукціон

Минулого тижня ОВДП-портфель нерезидентів скоротився на 929 мільйонів гривень. Це значно нижче середнього тижневого показнику останніх двох місяців, проте загальний тренд залишається негативним.

Не варто очікувати попиту на ОВДП й цього тижня – в очікуванні підвищення облікової ставки більшість інвесторів буде займати вичікувальну позицію,

– звертає увагу Анна Волуйчак.

Але з іншого боку, цього тижня не заплановано великих сум погашення та сплати відсотків за старими випусками ОВДП. Тобто суттєвого впливу на валютні тренди ОВДП-аукціон вівторка не матиме, додає фінансистка.

Серед інших факторів екпсерти виділяють:

Інтервенції Нацбанку, який не дає сильно зміцнюватися і занадто слабшати гривні.

Вихідні у США у понеділок, 6 вересня, через що торги на міжбанку у вівторок будуть активнішими.

Яким буде курс до 10 вересня

Анна Волуйчак (Юнекс Банк) дає прогноз – 26,70 – 27,00 гривні .

. Юрій Шоломицький (KSE), очікує такого самого діапазону Але звертає увагу, що центральним прогнозом є курс 26,90 гривні .

. Антон Курінний (ОТП Банк) очікує курсу долара в межах 26,80 – 27,05.

Як "поводилася" гривня минулого тижня

За словами, Анни Волуйчак, на початку минулого тижня гривня зміцнювалася здебільшого завдяки розпродажу іноземної валюти Укравтодором, яку компанія залучила у вигляді консорціумного кредиту від українських банків.

Більшу частину з придбаних в резерви 159 мільйонів доларів минулого тижня Національний банк викупив на міжбанку саме в понеділок,

– відзначає експертка.

У вівторок та середу гривня знецінювалася через:

девальваційна очікування;

погашення ОВДП, через що іноземці продавали гривню на ринку.

Наприкінці тижня гривня знову зміцнилася завдяки активному розпродажу іноземної валюти експортерами, які, зокрема, потребували додаткової гривневої ліквідності для виплати зарплатні.