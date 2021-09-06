Доллар снова ниже 27 гривен: чего ждать от курса до 10 сентября

Гривна по отношению к доллару не изменилась за последнюю неделю: в понедельник, 6 сентября, НБУ установил такой же курс как в прошлый понедельник – 26,93 гривны за доллар. Чего ожидать дальше, 24 каналу рассказали финансисты.

Что будет влиять на гривну на этой неделе

Пересмотр учетной ставки

Эксперты сходятся во мнении, что пересмотр учетной ставки НБУ будет основным событием на валютном рынке на этой неделе. Решение примут в четверг, 9 сентября.

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С одной стороны, курс удерживается на новом, более прочном уровне, способствует этому и распределение средств от МВФ, дает возможность пройти выплаты долга безболезненно. Однако фактическая инфляция как и ее риски (удержания высоких цен на продовольствие, энергоносители) остаются значительными, поэтому вполне возможно поднятие ставки до 8.5%,

– отмечает Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, также ожидает повышения учетной ставки учитывая инфляционную динамику, что превышает прогноз НБУ. Если эти ожидания оправдаются, гривна получит умеренную поддержку. Вероятно даже небольшое снижение курса доллара. В противном случае давление на национальную валюту усилится.

Уплата налогов

Напомним, что инфляция по итогам июля в годовом измерение составила 10,2%. В то же время целью НБУ есть 5%.

Период уплаты налогов среди экспортеров обычно ведет к укреплению гривни, поскольку компании продают иностранную валюту на рынке и покупают гривну.

До 8 сентября аграрии платят годовые налоги и поэтому мы ожидаем укрепления гривны к этим датам,

– рассказал Антон Куренной, ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

ОВГЗ-аукцион

На прошлой неделе ОВГЗ-портфель нерезидентов сократился на 929 миллионов гривен. Это значительно ниже среднего недельного показателя последних двух месяцев, однако общий тренд остается негативным.

Не стоит ожидать спроса на ОВГЗ и на этой неделе – в ожидании повышения учетной ставки большинство инвесторов будет занимать выжидательную позицию,

– обращает внимание Анна Волуйчак.

Но с другой стороны, на этой неделе не запланировано крупных сумм погашения и уплаты процентов по старым выпускам ОВГЗ. То есть существенного влияния на валютные тренды ОВГЗ-аукцион вторника не будет, добавляет финансистка.

Среди других факторов екпсерты отмечают:

Интервенции Нацбанка, который не дает сильно укрепляться и слишком ослабевать гривны.

Выходные в США в понедельник, 6 сентября, из-за чего торги на межбанке во вторник будут активными.

Каким будет курс до 10 сентября

Анна Волуйчак (Юнекс Банк) дает прогноз – 26,70 – 27,00 гривны .

. Юрий Шоломицкий (KSE), ожидает того же диапазона. Но обращает внимание, что центральным прогнозом является курс 26,90 гривны .

. Антон Куренной (ОТП Банк) ожидает курса доллара в пределах 26,80 – 27,05.

Как "вела себя" гривна на прошлой неделе

По словам Анны Волуйчак, в начале прошлой недели гривна укреплялась в основном благодаря распродажи иностранной валюты Укравтодором, которую компания привлекла в виде консорциумного кредита от украинских банков.

Большую часть из приобретенных в резервы 159 миллионов долларов на прошлой неделе Национальный банк выкупил на межбанке именно в понедельник,

– отмечает експертка.

Во вторник и среду гривна обесценивалась через:

девальвационные ожидания;

погашение ОВГЗ, из-за чего иностранцы продавали гривну на рынке.

В конце недели гривна снова укрепилась благодаря активной распродаже иностранной валюты экспортерами, которые, в частности, требовали дополнительной гривневой ликвидности для выплаты зарплаты.