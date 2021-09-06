Що впливатиме на гривню цього тижня

Перегляд облікової ставки

Експерти сходяться на думці, що перегляд облікової ставки НБУ буде основною подією на валютному ринку цього тижня. Рішення приймуть у четвер, 9 вересня.

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З однієї сторони, курс утримується на новому, міцнішому рівні, сприяє цьому й розподіл коштів від МВФ, що дає можливість пройти виплати боргу безболісно. Однак фактична інфляція як і її ризики (утримання високих цін на продовольство, енергоносії) залишаються значними, тому цілком можливим є підняття ставки до 8.5%,

– відзначає Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, також очікує підвищення облікової ставки з огляду на інфляційну динаміку, що перевищує прогноз НБУ. Якщо ці очікування справдяться, гривня отримає помірну підтримку. Ймовірне навіть невеличке зниження курсу долару. В іншому разі тиск на національну валюту посилиться.

Нагадаємо, що інфляція за підсумками липня у річному вимірі склала 10,2%. Водночас ціллю НБУ є 5%.

Сплата податків

Період сплати податків серед експортерів зазвичай веде до зміцнення гривні, оскільки компаніх продають іноземну валюту на ринку та купують гривню.

До 8 вересня аграрії платять річні податки і тому ми очікуємо зміцнення гривні до цих дат,

– розповів Антон Курінний, провідний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

ОВДП-аукціон

Минулого тижня ОВДП-портфель нерезидентів скоротився на 929 мільйонів гривень. Це значно нижче середнього тижневого показнику останніх двох місяців, проте загальний тренд залишається негативним.

Не варто очікувати попиту на ОВДП й цього тижня – в очікуванні підвищення облікової ставки більшість інвесторів буде займати вичікувальну позицію,

– звертає увагу Анна Волуйчак.

Але з іншого боку, цього тижня не заплановано великих сум погашення та сплати відсотків за старими випусками ОВДП. Тобто суттєвого впливу на валютні тренди ОВДП-аукціон вівторка не матиме, додає фінансистка.

Серед інших факторів екпсерти виділяють:

Інтервенції Нацбанку, який не дає сильно зміцнюватися і занадто слабшати гривні.

Вихідні у США у понеділок, 6 вересня, через що торги на міжбанку у вівторок будуть активнішими.

Яким буде курс до 10 вересня

Анна Волуйчак (Юнекс Банк) дає прогноз – 26,70 – 27,00 гривні .

. Юрій Шоломицький (KSE), очікує такого самого діапазону Але звертає увагу, що центральним прогнозом є курс 26,90 гривні .

. Антон Курінний (ОТП Банк) очікує курсу долара в межах 26,80 – 27,05.

Як "поводилася" гривня минулого тижня

За словами, Анни Волуйчак, на початку минулого тижня гривня зміцнювалася здебільшого завдяки розпродажу іноземної валюти Укравтодором, яку компанія залучила у вигляді консорціумного кредиту від українських банків.

Більшу частину з придбаних в резерви 159 мільйонів доларів минулого тижня Національний банк викупив на міжбанку саме в понеділок,

– відзначає експертка.

У вівторок та середу гривня знецінювалася через:

девальваційна очікування;

погашення ОВДП, через що іноземці продавали гривню на ринку.

Наприкінці тижня гривня знову зміцнилася завдяки активному розпродажу іноземної валюти експортерами, які, зокрема, потребували додаткової гривневої ліквідності для виплати зарплатні.