Передумови для зміни системних ставок

Найближчим часом середня дохідність гривневих вкладів зберігатиметься в межах 13,5 – 15% річних, а акційні пропозиції сягатимуть 17 – 17,5%. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Після рішення НБУ щодо підвищення облікової ставки до 16% загальна логіка депозитного ринку в період 28 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, залишиться без істотних змін. Банки й надалі орієнтуватимуться передусім на власну потребу у строкових ресурсах, рівень ліквідності, вартість залучення коштів та інтенсивність конкуренції за вкладника.

Докорінно, за словами банкіра, ситуація могла б змінитися лише у разі помітного пом'якшення монетарної політики. Йдеться про можливе зниження облікової ставки із одночасним переглядом структури дохідності депозитних сертифікатів НБУ. Така комбінація зменшила б економічні стимули банків конкурувати за гривневі кошти за поточними рівнями ставок і створила б умови для їх коригування.

Цікаво! Залежно від строку розміщення, середні ставки за гривневими депозитами очікуються в межах 14 – 15% річних (а в цілому по ринку – 13,5 – 15%), тоді як найбільш привабливі акційні, бонусні та спеціальні пропозиції сягатимуть 17 – 17,5%. При цьому максимальна дохідність буде доступною лише для окремих програм. Вища ставка може залежати від терміну вкладу, статусу нового клієнта, пролонгації, мінімальної суми або оформлення через мобільний застосунок.

Захист заощаджень від інфляційного тиску

Оскільки простір для постійного підвищення ставок обмежений, боротьба за вкладника зміщується у площину конструкції самого депозитного продукту. На початку жовтня найпомітнішим трендом стане конкуренція депозитних умов.

Одні банки можуть робити ставку на коротші вклади терміном 3-6 місяців, інші - стимулювати приплив нових коштів бонусними надбавками, а частина фінустанов намагатиметься втримувати клієнтів завдяки зручній пролонгації, дистанційному оформленню та можливості повністю керувати депозитом у мобільному застосунку,

– говорить Дмитро Замотаєв.

Додатково інтерес громадян до гривневих заощаджень стимулює економічна ситуація. Осіннє посилення інфляційних ризиків, дорожчі енергоносії, логістика та додаткові витрати бізнесу через наслідки ворожих атак поступово переходять у споживчі ціни. Тому для населення дедалі актуальнішим стає захист купівельної спроможності накопичень.

Зверніть увагу! Депозит залишається одним із найзрозуміліших інструментів у гривні. За відносно прогнозованої курсової динаміки депозитні ставки дають змогу компенсувати інфляцію та уникнути ситуативного придбання валюти за завищеним курсом продажу. У період 28 вересня – 5 жовтня ринок залишатиметься стабільним за ставками та дедалі різноманітнішим за умовами.

Нещодавно ми писали, що другий місяць осені, найімовірніше, не принесе різких змін валютний ринок України. Нацбанк і надалі дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості", враховуючи попит і пропозицію, аби згладжувати надмірні курсові коливання.