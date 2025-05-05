Компанії Shell може придбати свого конкурента

Компанія Shell вивчає можливість придбання свого конкурента. Йдеться про британську компанію BP, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У Shell чекають на подальше падіння цін на нафту та знецінення акцій BP перш ніж ухвалювати рішення щодо подання пропозиції, за словами осіб, які обізнані із ситуацією. Додають, що нафтова компанія більш серйозно обговорює поглинання конкурента в останні тижні.

До теми! Shell входить до п'ятірки найдорожчих нафтових компаній у світі. Компанія займає 4 місце у рейтингу з капіталізацією у понад 198 мільярдів доларів.

Для розуміння, акції BP продовжують падати в ціні. Цінні папери компанії уже втратили приблизну третину своєї вартості за останні 12 місяців. Це пов'язують з такими причинами:

Інвесторам не сподобався план компанії щодо виходу з кризи;

Різке падіння цін на нафту.

На момент створення цього матеріалу, акції BP торгуються на Лондонській фондовій біржі на рівні 350,65 фунта стерлінгів, за даними Google Фінанси. З початку року цінні папери зафіксували спад на понад 13%.

Також додають, що компанія Shell може чекати, поки ВР вийде на контакт або поки інший претендент зробить перший крок. Крім того, можливе поглинення може допомогти Shell зміцнити позиції на ринку США.