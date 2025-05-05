Компании Shell может приобрести своего конкурента

Компания Shell изучает возможность приобретения своего конкурента. Речь идет о британской компании BP, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В Shell ждут дальнейшего падения цен на нефть и обесценивания акций BP прежде чем принимать решение о подаче предложения, по словам лиц, которые знакомы с ситуацией. Добавляют, что нефтяная компания более серьезно обсуждает поглощение конкурента в последние недели.

К теме! Shell входит в пятерку самых дорогих нефтяных компаний в мире. Компания занимает 4 место в рейтинге с капитализацией в более 198 миллиардов долларов.

Для понимания, акции BP продолжают падать в цене. Ценные бумаги компании уже потеряли примерно треть своей стоимости за последние 12 месяцев. Это связывают с такими причинами:

Инвесторам не понравился план компании по выходу из кризиса;

Резкое падение цен на нефть.

На момент создания этого материала, акции BP торгуются на Лондонской фондовой бирже на уровне 350,65 фунта стерлингов, по данным Google Финансы. С начала года ценные бумаги зафиксировали спад более чем на 13%.

Также добавляют, что компания Shell может ждать, пока ВР выйдет на контакт или пока другой претендент сделает первый шаг. Кроме того, возможное поглощение может помочь Shell укрепить позиции на рынке США.