Як працюватиме новий сервіс

Новий функціонал "Приват24" буде дозволяти клієнту швидко отримати консультацію спеціаліста і вжити необхідних заходів. При цьому, непотрібно чекати поки у контакт-центрі з'явиться вільний оператор, наголошує член правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, повідомляє 24 Канал.

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Дмитро Мусієнко Член правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством не треба телефонувати до банку та чекати з’єднання з оператором. Терміновий сервіс інформування про шахрайство у "Приват24" автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів.

Як діяти, якщо ви стали жертвою шахрайства:

У застосунку "Приват24" оберіть в меню пункт "Комунікація".

Далі перейдіть у розділ "Повідомити про шахрайство".

Опишіть, що відбулося. Важливим є те, як саме діяли шахраї. Обов'язково вкажіть чи передавали ви особисті дані зловмисникам.

Новий сервіс не тільки допомагатиме жертвам афер, а й попереджуватиме можливі шахрайські дії. Представники "Приватбанку" закликають українців інформувати застосунок про підозрілі сайти та номери телефонів зловмисників.

Зауважте! Переважно зловмисники діють через інтернет. Аби убезпечити себе від шахрайських дій, потрібно не поширювати конфіденційну інформацію відносно свого рахунку, зокрема пін.