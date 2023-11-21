Як працюватиме новий сервіс
Новий функціонал "Приват24" буде дозволяти клієнту швидко отримати консультацію спеціаліста і вжити необхідних заходів. При цьому, непотрібно чекати поки у контакт-центрі з'явиться вільний оператор, наголошує член правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Блокада польського кордону: які збитки чекають на підприємців
Відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством не треба телефонувати до банку та чекати з’єднання з оператором. Терміновий сервіс інформування про шахрайство у "Приват24" автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів.
Як діяти, якщо ви стали жертвою шахрайства:
- У застосунку "Приват24" оберіть в меню пункт "Комунікація".
- Далі перейдіть у розділ "Повідомити про шахрайство".
- Опишіть, що відбулося. Важливим є те, як саме діяли шахраї. Обов'язково вкажіть чи передавали ви особисті дані зловмисникам.
Новий сервіс не тільки допомагатиме жертвам афер, а й попереджуватиме можливі шахрайські дії. Представники "Приватбанку" закликають українців інформувати застосунок про підозрілі сайти та номери телефонів зловмисників.