Как будет работать новый сервис
Новый функционал "Приват24" будет позволять клиенту быстро получить консультацию специалиста и принять необходимые меры. При этом не нужно ждать пока в контакт-центре появится свободный оператор, отмечает член правления "Приватбанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, сообщает 24 Канал.
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Теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором. Срочный сервис информирования о мошенничестве в Приват24 автоматически включает все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества и минимизировать риски для клиента, а в некоторых случаях автоматически создать заявку на возврат средств.
Как поступить, если вы стали жертвой мошенничества:
- В меню "Приват24" выберите пункт "Коммуникация".
- Далее перейдите в раздел "Сообщить о мошенничестве".
- Опишите, что произошло. Важно то, как именно действовали мошенники. Обязательно укажите, передавали ли вы личные данные злоумышленникам.
Новый сервис будет не только помогать жертвам афер, но и противодействовать возможным мошенническим действиям. Представители "Приватбанка" призывают украинцев информировать приложение о подозрительных сайтах и номерах телефонов злоумышленников.