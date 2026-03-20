Крадуть ваші гроші за допомогою нитки: виявлена нова схема шахрайства

Шахраї почали використовувати нову схему, яка отримала назву "невидима нитка". І це не просто так. Завдяки звичайній нитці, шахраї крадуть гроші, використовуючи банкомати.

Як працює нова схема шахрайства?

Шахраї використовують у цій схемі нейлонову нитку, повідомляє ресурс Ziare.com.

Річ у тім, що ця нитка майже невидима для людського ока. Шахраї вставляють її в проріз для картки.

Потрібно розуміти, що ця нитка не заважає банкомату зчитати картку. Тому одразу помітити цю аферу важко.

Далі ця схема виглядає так:

коли ви вставляєте картку, банкомат запитує PIN-код;

далі ви можете вільно здійснити бажану операцію;

шахрайство починається тоді, коли ви спробуєте дістати карту.

Картка не випаде. Ви спишете цю проблему на несправність банкомата і спробуєте її розв'язати.

Далі до вас підійде людина і запропонує допомогу. Тут можуть прозвучати 2 пропозиції:

ввести повторно PIN-код;

або ж – повторити операцію.

Зверніть увагу! Саме так зловмисник спробує дізнатися ваш PIN.

Проте картка так і не буде діставатися. Тоді ж "помічник" запропонує вам звернутися в банк.

Як тільки ви відійдете, зловмисник швидко скористається ниткою, витягне картку та зніме гроші. Адже PIN йому вже відомий.

Важливо пам'ятати, що банківських працівників не цікавлять ваші дані. У тому числі й PIN, застерігає МВС.

Зауважте! Приховуйте ваш PIN. Попросіть людину поруч відвернутися та прикрийте клавіатуру рукою, якщо ви таки вирішили ввести код.

Як можна вберегтися від цього злочину?