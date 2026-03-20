Крадуть ваші гроші за допомогою нитки: виявлена нова схема шахрайства
- Шахраї використовують нейлонову нитку, щоб блокувати картку в банкоматі, і потім під виглядом допомоги дізнаються ваш PIN-код.
- Після того, як ви відійдете, шахрай витягає картку за допомогою нитки та знімає гроші.
Шахраї почали використовувати нову схему, яка отримала назву "невидима нитка". І це не просто так. Завдяки звичайній нитці, шахраї крадуть гроші, використовуючи банкомати.
Як працює нова схема шахрайства?
Шахраї використовують у цій схемі нейлонову нитку, повідомляє ресурс Ziare.com.
Річ у тім, що ця нитка майже невидима для людського ока. Шахраї вставляють її в проріз для картки.
Потрібно розуміти, що ця нитка не заважає банкомату зчитати картку. Тому одразу помітити цю аферу важко.
Далі ця схема виглядає так:
- коли ви вставляєте картку, банкомат запитує PIN-код;
- далі ви можете вільно здійснити бажану операцію;
- шахрайство починається тоді, коли ви спробуєте дістати карту.
Картка не випаде. Ви спишете цю проблему на несправність банкомата і спробуєте її розв'язати.
Далі до вас підійде людина і запропонує допомогу. Тут можуть прозвучати 2 пропозиції:
- ввести повторно PIN-код;
- або ж – повторити операцію.
Зверніть увагу! Саме так зловмисник спробує дізнатися ваш PIN.
Проте картка так і не буде діставатися. Тоді ж "помічник" запропонує вам звернутися в банк.
Як тільки ви відійдете, зловмисник швидко скористається ниткою, витягне картку та зніме гроші. Адже PIN йому вже відомий.
Важливо пам'ятати, що банківських працівників не цікавлять ваші дані. У тому числі й PIN, застерігає МВС.
Зауважте! Приховуйте ваш PIN. Попросіть людину поруч відвернутися та прикрийте клавіатуру рукою, якщо ви таки вирішили ввести код.
Як можна вберегтися від цього злочину?
Перш ніж вставляти картку, огляньте банкомат. Не використовуйте пристрій, якщо помітили якісь підозрілі деталі.
У випадку, коли при введенні картки відчувається нетиповий рух чи опір – краще одразу її витягнути. Багато банкоматів зараз мають можливість здійснювати зняття коштів безконтактно, скористайтесь цим.
Якщо ваша картка вже застрягла, не відходьте від банкомата. Сконтактуйтесь з банком за телефоном чи онлайн. У випадку, коли ви таки вирішили відійти, одразу блокуйте картку.